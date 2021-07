Vijolični borci v lov na vikinge

Olimpija in Domžale v gosteh Druga dva slovenska kluba v lovu na konferenčno ligo gostujeta: Olimpija bo ob 18. uri na Malti branila prednost z 1:0 proti Birkirkari, Domžale pa bodo, prav tako ob 18. uri, igrale v predmestju Helsinkov proti domači Honki. Izid prve tekme je bil 1:1.

Lepi spomini Aleša Mertlja

Ne glede na počitnice, dopuste, iz slovenskega zornega kota že kar prelesten olimpijski utrip ali pa še naprej zoprno pandemijo: v mestu pod Pohorjem obstajajo posebni dnevi. Takrat kadar NK Maribor igra pomembno tekmo! In ena teh bo prav drevi. Ob 20.45 se bo vijolična konjenica z armado svojih privržencev pognala v lov za vikingi. Na nasprotni strani bo moštvo iz Stockholma, ki je včeraj pripotovalo na Štajersko s prednostjo dveh golov.Maribor je v nogometni Evropi prestal že marsikaj, z naskokom največ med vsemi slovenskimi zasedbami. Je edini, ki je igral v ligi prvakov in evropski ligi, zdaj je pač na ravni nižje, lov za prestižno ligo prvakov so mu pred enim letom odnesli tekmeci z juga Štajerske, letos pa Prekmurci. Toda pripadnost vijolični barvi je izjemna, ni si težko predstavljati, kako bi se spet dvignila temperatura v tej instituciji iz Ljudskega vrta in med navijači v primeru drevišnjega podviga. Moštvo trenerja(nekoč je z Domžalami in nato predvsem z Rijeko preskočil že nekatere visoke evropske ovire) bo startalo ob izhodišču zaostanka dveh golov, prvi dvoboj je v švedski prestolnici dobil domači Hammarby s 3:1.V preteklosti bi bila to še spodobna odskočna deska, saj bi gol na tujem vijoličnim v primeru zmage v revanši z 2:0 že zagotovil napredovanje, zdaj je drugače. Prav pred to sezono so namreč pri Uefi ukinili posebno vrednost zadetka na tujem, danes bi tako izid 2:0 zadostoval le za podaljšek. Toda po vsem videnem v zadnjem tednu ali dveh, ko na račun igre prenovljenega mariborskega moštva in tudi deleža njegovih mladih pubecev pogosteje dežujejo pohvale kot v zadnji sezoni ali dveh, nikakor ni nemogoče, da bi gostitelji drevi uprizorili veliki zasuk. Z njim bi poskrbeli za večer v mestu, kot ga ni bilo še od najbolj razposajenih na festivalu Lent.»Če mi ne bomo verjeli, kdo bo potem verjel?« so bile jasne besede na radijskih valovih domačega Cityja prekaljenega akterja iz sanjske lige prvakov, zdaj med bolj izkušenimi v slačilnici. Tudi, ki smo ga pred dvema dnevoma srečali ob opravljanju trenerskega izpita v nacionalnem nogometnem centru Brdo pri Kranju, je skupaj z Milcem doživel žaromete slovitih evropskih aren, zdaj mu pripada pomembna vloga ob igrišču v trenerskem štabu. Ne skriva, da je bil zadovoljen z nedeljsko generalko v domačem prvenstvu proti Domžalam (Maribor je zmagal s 3:1, zlasti 1. polčas pa je bil s 3:0 zelo prepričljiv), jasno, da se zaveda tudi moči Švedov.»Zelo neugodni so,« je dejal, ob namigu, da ima zdaj Maribor mlado zasedbo, pa se je Gorenjec spomnil svojih začetkov pod Pohorjem, ko je takrat neizkušeno moštvo korakalo proti velikim evropskim predstavam ...