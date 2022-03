Vijolični bi celili rane tam, kjer so jih že dobili

Peklenski niz petih tekem v dveh tednih se bo v 1. SNL nadaljeval s tekmami 26. kroga. Prve bodo danes v Ljubljani, Celju in Domžalah, jutri še v Kidričevem in Murski Soboti, kjer bo tudi najbolj vznemirljiv dvoboj: pri prvaku Muri gostuje Olimpija.

Ljubljana: Bravo – CB24 Tabor (danes, sodnik Bojan Mertik, 13.00): Vijolično razgrajanje je nepošteno prikrilo taktično mojstrsko izpeljano tekmo Šiškarjev v Ljudskem vrtu. Dejan Grabić je šolal kolega Radovana Karanovića, zdaj bo poskušal še prvaka Dušana Kosića. Sežanci so dobili zalet po res srečni, a zaradi zagnanosti do zadnje sekunde zasluženi točki proti Koprčanom.

Prva liga Telemach Maribor 25 15 3 7 39:26 48 Olimpija 25 13 6 6 34:22 45 Koper 25 12 7 6 41:32 43 Bravo 25 10 8 7 25:22 38 Mura 25 9 10 6 33:33 37 Domžale 25 9 8 8 34:30 35 Radomlje 25 7 6 12 30:37 27 Celje 25 7 5 13 27:35 26 Tabor 25 5 7 13 22:27 22 Aluminij 25 4 8 13 22:43 20

Ni odveč vedeti, Kosić je na klopi Tabora začel z zmago v Sp. Šiški. Celje: Celje – Domžale (Roberto Ponis, 15.00): Ko letijo brez glave, zabijajo gole in jih prejemajo, ko so previdnejši, ni golov. Torej, da bi bili zares zadovoljni, bi Celjani morali hitro na zmagoviti tir. Sicer ni velike filozofije, takšne, kot so, jih lahko vodi tudi play station trener, dokler ne bo na voljo napadalca s strelskim poreklom. A pozor; tudi Domžalčani so v drugem delu sezone največ točk od vseh zbrali brez strelca. A imajo na klopi nekdanjega prefinjenega plejmejkerja Dejana Đuranovića.

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (Asmir Sagrković, 17.30): Če Koprčani ne končajo niza nesrečnih razpletov, si niti ne zaslužijo bitke za naslov prvaka. A Radomlje niso več vreča za nabijanje. Jeseni razigranim Koprčanom manjkajo goli Lamina Colleyja, Maksa Barišića, le v prvi tekmi razigranega Kaheema Parrisa ... Morda tudi zvita odločitev trenerja Zorana Zeljkovića.

Kidričevo: Aluminij – Maribor (jutri, Dejan Balažič, 15.00): Aluminijev razpad sistema v Stožicah ima pomenljivo ozadje. So igralci bojkotirali trenerja ali je on, ker je že vedel, da je na odstrelu, sabotiral? Kakor koli, Kidričani se morajo dvigniti, tudi z Robertom Pevnikom na trenerskem stolčku. Vsega so zmožni, igralci in ne trener. Jeseni so zlomili Mariborčane in odžagali Simona Rožmana. Mariborčani so znova v teorijah zarote, ampak kdo ve, morda bo Karanović znova moral koga poslušati.

Murska Sobota: Mura – Olimpija (David Šmajc, 17.30): Da vidimo, kdo je ujel ritem? Oboji so v zadnjih dveh tekmah osvojili po štiri točke, Sobočani proti težjim tekmecem, zeleno-beli se napihujejo s klofutanjem Kidričanov. Veliko menjavanja in iskanja enajstih najboljših, to je bila značilnost obeh trenerjev. Damir Čontala se še lovi, Dino Skender manj. S pol ducata golov se še ne velja hvaliti. V prvem mandatu je imel Skender tudi strelski preblisk, ki je dobil klavrn konec.