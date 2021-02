Vijolična podaljšana turška pustolovščina

Kakšen bo tekmovalni izkupiček priprav nogometašev Maribora v Turčiji, bo razkrilo nadaljevanje prvenstva. Včerajšnja vrnitev v trening po dnevu premora in ponedeljkovem prihodu iz Antalye je ponudila naslednjo podobo: vadilo je 19 igralcev in štirje vratarji, trenerska vloga pa je pripadla športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu.



Letošnje turško pripravljalno poglavje bi lahko imenovali tudi pustolovščina: domov se je vijolična posadka vrnila le z enim članom trenerskega štaba in brez edinega nogometaša v osamitvi Jana Mlakarja. In tudi z enim igralcem več, novincem iz Argentine Ignaciem Guerricom, ki se je Mariborčanom pridružil v Beleku. Če kdo še ne verjame v moč virusa sars-cov-2, lahko povpraša kar klubsko službo za stike z javnostjo ali se pozanima kar neposredno pri pomočnikih trenerja Maura Camoranesija. Andres Yllana je v bolnišnici pod nadzorom zaradi pljučnice, trener za telesno pripravo Miguel Enrique Albino pa je zaradi povišane temperature preventivno odšel v bolnišnico in se še isti dan vrnil v hotelsko osamitev, kjer so ob trenerju in napadalcu ostali Saša Gajser, Victor Palacios, pomočnik športnega direktorja Marko Šuler in vodja logistike Janko Veselič. Domov se bodo vračali postopoma.



Bogatinov in Camoranesi imata odprto linijo, vezni člen je edini trenerjev pomočnik, ki se je vrnil z glavnino, Fernando Daniel Nowicki.



»Težko je delati na daljavo. Potrebuješ tudi oseben stik z moštvom. Da vidiš, kako se počutijo igralci, da se pogovoriš tudi ob kakšni vaji med treningom, med akcijo na tekmi, na sestankih, analizah ali nasploh v hotelu. Odkar sem moral v samoizolacijo, je manjkala neposrednost, sodelovanje z moštvom, v tem pogledu nam je bilo delovanje oteženo,« je povedal Camoranesi, ki je kljub težavam ohranil optimistično držo. Nafta preizkušnja za Domžale Mariborčani so v Turčiji namesto tekem s prvokategorniki igrali dvoboje z manj slovitimi tekmeci, a so bili zadovoljni, da so sploh lahko igrali. Pomerili so se s srbskim Čukaričkim 0:1 ter ukrajinskima kluboma Kolos (3:2, Bajde 2, Martinović) in Minaj (3:0, Pihler, Matko, Kronaveter).



»Najpomembnejše je, da smo težave reševali sproti in na koncu vendarle odigrali tri tekme, kar je bil osrednji cilj ob prihodu v Turčijo. Priprave niso bile idealne, a fantje so oddelali vse predvidene treninge. Tisti, ki so bili na voljo za igro, so dobili tudi pomembne tekmovalne minute,« je poročal glavni trener, ki je posebej izpostavil, da je najpomembnejše zdravje nogometašev.

»Vadim po programu, ki ga dobivam sproti. Največ je vaj za moč in za ohranjanje teže. Čas si krajšam tudi z igranjem računalniških igric,« je razkril Mlakar, ki ga zanesljivo še ne bo na zadnji, sobotni preizkušnji pred sredinim ligaškim nadaljevanjem v Domžalah. Tekmec Mariborčanov v Ljudskem vrtu (17) bo Nafta. Virus spet vdrl v Aluminij Mariborčani so jo še dobro odnesli v primerjavi z Muro (Celje ni imelo niti enega okuženega igralca), ki je v Turčiji zaradi okužbe s koronavirusom morala pustiti kar sedem nogometašev (Nino Kouter, Staniša Mandić, Filip Kosi, Klemen Šturm, Lan Erjavec, Kai in Tio Cipot), in Aluminijem, ki je po predčasnem petkovem pobegu iz Istre ostajal brez okuženih igralcev. Koliko jih je v osamitvi, ni znano. Zanimivo bo videti, kako se bo tokrat odzval kidriški klub, ki je poleti uvodno prvenstveno tekmo proti Mariboru izpustil zato, ker naj ne bi bil ustrezno pripravljen zaradi okužb med pripravami. Čeprav je imel na voljo pet dni za skupni trening in vse igralce, ki so bili prej v osamitvi. Prvi Aluminijev tekmec drugega dela (v četrtek, 11. t. m.) bo državni prvak Celje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: