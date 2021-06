Vidmar ne zmore več

Okroglih 20 dni pred prvim nastopom v kvalifikacijah za olimpijske igre, v katerih se bo slovenska reprezentanca uvodoma pomerila z Angolo in Poljsko, za prvo mesto na turnirju v Kaunasu pa najverjetneje z Litvo, je selektor Aleksander Sekulić popeljal v Zreče enajst košarkarjev, ki so že končali klubske sezone in so pripravljeni na nove izzive. Med njimi še ni bilo Luke Dončića, saj se bo tako kot Zoran Dragić pridružil moštvu v ponedeljek, seznam kandidatov pa je ostal brez pomembnega aduta.



»Gašper Vidmar si je zelo želel pomagati izbrani vrsti, a telo mu tega ne dovoli. Bojim se, da je njegova zgodba v izbrani vrsti končana,« je potrdil Sekulić, ki pozorno spremlja tudi pot odsotnih reprezentantov. Žan Mark Šiško z Bayernom tekmuje v finalu nemškega prvenstva, Klemen Prepelič z Valencio v polfinalu španske lige, Alen Omić, Aleksej Nikolić in Gregor Hrovat se v Franciji šele približujejo koncu rednega dela sezone, v ligi NBA pa ni jasno, kako daleč se bo prebil Vlatko Čančar z Denverjem. Že prihodnji teden – v sredo na Reki in v petek v Ljubljani – bo Slovenija igrala pripravljalni tekmi s Hrvaško, ki bosta bržkone tudi edini.

