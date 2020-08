Dih jemajoča predstava slovenskega košarkarskega virtuoza ob zadnji zmagi moštva Dallas Mavericks v končnici lige NBA še vedno odmeva v svetovnih medijih. Prav tako tudi posnetki velikega slavja njegovih soigralcev, ki so mu v objem skočili že na parketu, v slačilnici pa so mu pripravili hladno prho Vse skupaj je Dončića močno ganilo, čustven in s solznimi očmi je o svoji ekipo spregovoril tudi pozneje na novinarski konferenci: »Želel sem, da nam uspe. Težko pojasnim občutke, ki so me prevzeli, ne le ko je žoga šla v koš, temveč tudi, ko je vsa ekipa stekla proti meni ... To je bilo nekaj posebnega. Eden najboljših trenutkov v moji karieri. Zares nekaj posebnega, ta ekipa je nekaj posebnega.«