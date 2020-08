Poglejte, kako so poskušali namerno poškodovati Dončića (VIDEO)

Groba igra proti slovenskemu asu

Slovenski zvezdnik severnoameriške lige NBAje na peti tekmi končnice z ekipo Dallas Mavericks s 111 : 154 izgubil proti moštvu Los Angeles Clippers, ki so v boju na štiri zmage povedli s 3 : 2. Dončić, junak četrte tekme, ko je s trojko ob pisku sirene Dallasu prinesel zmago, tokrat ni blestel, dosegel je 22 točk ob skromnem metu iz igre 6 : 17.Na izjemno grobi tekmi, polni tehničnih napak (6), namernega prekrška ter izključitve – zaradi pritožb nad grobo igro je moral predčasno v tretji četrtini v slačilnico trener Dallasa– so imeli po dobrem uvodu Dallasa, ki je uspešno začel in povedel s 16 : 9, nato vse niti v rokah LA Clippers.je dosegel 35 točk,pa je k zmagi, ki je ekipi iz mesta angelov prinesla vodstvo s 3 : 2 v prvem krogu končnice zahodne konference, dodal 32 točk.Carlisle se je med drugim pritoževal nad grobo igro proti Dončiću.je namreč v tretji četrtini stopil na Dončićev poškodovani gleženj ter mu pri tem snel športni copat in nekateri komentatorji menili, da je to storil namerno.To je potrdil tudi Dončić v intervjuju po tekmi, v katerem je dejal, da mu je Morris morda nalašč stopil na poškodovan levi gleženj. »Nočem govoriti z njim. Skozi celotno tekmo mi ves čas govori veliko slabih stvari. Ne želim govoriti z njim. Enostavno moram čez to in gledati naprej. Kot sem rekel, vsak bo imel svoje mnenje. Res upam le, da mi ni namerno stopil na gleženj. Če je to storil namerno, je to res zelo slabo,« je o incidentu dejal Dončić.Enaindvajsetletniku se je tokrat zvin gležnja bolj poznal, veliko pa se je tudi (zaman) obračal proti sodnikom. Večkrat je bil glasen in se je pritožil nad obravnavo, zaradi česar je v drugi četrtini prejel tudi tehnično napako. Ob osmih skokih, štirih podajah, blokadi in petih izgubljenih žogah je Dončić v 31 minutah igre dosegel 22 točk, zgrešil pa je tudi pet prostih metov. Med igro sta ga ves čas pokrivala po dva igralca nasprotne ekipe.Pri Dallasu tudi na peti tekmi niso mogli računati na Latvijca, ki je zaradi poškodbe odsedel že četrto tekmo, tudi tokrat se ni vključil v igro.»Trda, težka tekma,« je misli strnil trener Carlisle. »Prikazali smo zelo slabo predstavo. Razočarani smo. Bila je zelo fizična tekma. Tudi sami se moramo že na začetku bolje postaviti in zadržati držo skozi celotno tekmo.«Šesta tekma bo v Orlandu na sporedu v četrtek, ko si lahko Los Angeles že priigra napredovanje.