VIDEO: Dragić spet blestel, tako ga hvalijo soigralci

Košarkarji moštva Miami Heat so sinoči odigrali drugo tekmo prvega kroga končnice na vzhodu in še drugič zmagali ter v seriji na štiri zmage povedli z 2 : 0. V mehurčku lige NBA v Orlandu so bili s 109 : 100 boljši od ekipe Indiana Pacers. Nekdanji slovenski kapetanje v 32 minutah igre dosegel 20 točk, šest podaj in tri skoke.Najboljši strelec Miamija je bil s 24 točkami. Dragić, ki je izgubil tudi štiri žoge, je bil z 20 točkami drugi strelec ekipe s Floride (met iz igre 9/18).je k zmagi dodal 18 točk.Ljubljančan je bil na začetku drugega polčasa z osmimi točkami eden ključnih igralcev, da je Miami s 13 točkami prišel do pomembne prednosti na tekmi. V nadaljevanju ni dovolil preobrata in je tekmo varno pripeljal do konca. Do uvrstitve v konferenčni polfinale jih ločita še dve zmagi. Ekipi se bosta v tretji tekmi prvega kroga končnice srečali v soboto ob 21.30 po srednjeevropskem času.Po tekmi so se v ekipi strinjali, da je bil Dragić znova ključni mož. Pred novinarji s pohvalami na njegov račun ni skoparil Jimmy Butler in jr med drugim povedal, da je Dragić eden njegovih najljubših soigralcev. »Odlično se ujameva, oba imava tudi zelo rada nogomet,« je dejal in še poudaril, da bo Dragić vedno storil vse za zmago, prav tako bo storil vse za sočloveka. »Je rojen zmagovalec.«