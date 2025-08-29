Victor Sanchez in Olimpija v sodnem sporu

Bo Victor Sanchez v nedeljskem velikem derbiju 7. kroga 1. SNL (prva tekma bo že danes v Kidričevem, kjer gostuje Koper) že trener Maribora? Španec je bil takoj po odstrelu Tugberka Tanrivermiša glavna tarča glavnega vlagatelja Acuna Ilıcalıja, ki je prevzel vajeti izbire v svoje roke ter se osebno angažiral pri pogajanjih z Madridčanom, v minuli sezoni državnim prvakom z Olimpijo in trenerjem, ki je zeleno-bele popeljal v šestnajstino finala konferenčne lige.

50.000 evrov neto mesečne plače je za obstanek na položaju trenerja Olimpije zahteval Victor Sanchez, s katerim se pogovarja izključno prvi mož Mariborčanov Acun Ilıcalı.

Dva dni pred prvim prvenstvenim soočenjem velikih tekmecev na igrišču, ki ju na lestvici loči le točka (10:11), je Sanchezova prihodnost bliže Olimpiji kot Mariboru. V Stožicah bo vijolične zanesljivo vodil Radovan Karanović, ki bi z dobrim rezultatom lahko odstranil priponko vršilca dolžnosti trenerja. O Sanchezovem statusu je prepričan tudi izvršni direktor NK Olimpija Igor Barišić.

»Sanchez je lahko trener Maribora, a vijolični bodo morali plačati zajetno odškodnino. Nismo še prejeli klica iz Ljudskega vrta,« je ljubljanski operativec odprl Pandorino skrinjico.

Status Španca je zahtevni in neizprosni Olimpijin »birokrat« pojasnil takole: »Victor Sanchez je formalno še vedno trener pri Olimpiji. V pogodbi ne piše, da je trener prvega moštva, temveč trener,« je odkril in trenerski zaplet vrnil v začetno izhodišče. Nekoliko presenetljiva formalna napaka, o kateri bi, če drži, morda več povedal Španec, najbrž ni za lase privlečena, saj je tudi on pri pogovorih z Ilıcalıjem izključil pomoč posrednika ali zastopnika.

Jasmin Kurtić za prestop k Olimpiji čaka le še na zeleno luč zdravniške službe. FOTO: Leon Vidic

»S Sanchezom smo sklenili enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za leto dni. Spomladi smo jo aktivirali. Po njej bi Sanchez imel 20 odstotkov višjo plačo. Tega ni sprejel, zahteval je 50.000 evrov neto mesečne plače. Nanj smo čakali skoraj do zadnjega, a se ni odzval. Tri dni pred prvim treningom za novo sezono smo morali najti trenerja (Jorgeja Simaa, op. p.). Ker nismo privolili zahtevam Sancheza, je sprožil postopek pri Fifi in od Olimpije zahteva 50.000 evrov. Če bi se javil na delovnem mestu, bi prejel plačo. Ta bi do zdaj navrgla kvečjemu 30.000 evrov,« je predstavil Olimpijine argumente Barišić, ki ima pestro zgodovino soočenj z bivšimi Olimpijini trenerji. Tako rekoč z vsemi je bil klub v sporu, vendar so bili na koncu poplačani vsi, bodisi zaradi dogovora bodisi zaradi odločitve arbitražnega sodišča mednarodne zveze.

Prva liga Telemach Celje 6 6 0 0 20:3 18 Koper 6 4 1 1 12:7 13 Maribor 6 3 2 1 15:9 11 Aluminij 6 3 1 2 9:9 10 Olimpija 6 3 1 2 9:10 10 Radomlje 6 3 0 3 8:11 9 Bravo 6 2 1 3 10:13 7 Mura 6 1 1 4 5:9 4 Primorje 5 1 1 3 5:12 3 Domžale 6 0 0 6 4:15

Medtem ko je pri mariborski kadrovski kombinatoriki v ospredju trenerska, je pri ljubljanski igralska. Ali bo nekdanji reprezentant Jasmin Kurtić v derbi šel kot član Olimpije je še neznanka. Kurtić in klub sta uskladila podrobnosti, manjka pa za 36-letnega Belokranjca ključna podrobnost: zeleno luč bo prižgala zdravniška služba. Bivši član Gorice, od koder je še v Italijo in tam igral v serie A in B kar 14 sezon, je v ponedeljek opravil pregled z magnetno resonanco. Njegovo stanje kolen ni najboljše, a zeleno-beli v njem bolj kot igralsko okrepitev vidijo vodjo, nekoga, ki bo imel avtoriteto v slačilnici.