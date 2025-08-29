Victor Sanchez in Olimpija v sodnem sporu
Bo Victor Sanchez v nedeljskem velikem derbiju 7. kroga 1. SNL (prva tekma bo že danes v Kidričevem, kjer gostuje Koper) že trener Maribora? Španec je bil takoj po odstrelu Tugberka Tanrivermiša glavna tarča glavnega vlagatelja Acuna Ilıcalıja, ki je prevzel vajeti izbire v svoje roke ter se osebno angažiral pri pogajanjih z Madridčanom, v minuli sezoni državnim prvakom z Olimpijo in trenerjem, ki je zeleno-bele popeljal v šestnajstino finala konferenčne lige.
50.000 evrov neto mesečne plače je za obstanek na položaju trenerja Olimpije zahteval Victor Sanchez, s katerim se pogovarja izključno prvi mož Mariborčanov Acun Ilıcalı.
Dva dni pred prvim prvenstvenim soočenjem velikih tekmecev na igrišču, ki ju na lestvici loči le točka (10:11), je Sanchezova prihodnost bliže Olimpiji kot Mariboru. V Stožicah bo vijolične zanesljivo vodil Radovan Karanović, ki bi z dobrim rezultatom lahko odstranil priponko vršilca dolžnosti trenerja. O Sanchezovem statusu je prepričan tudi izvršni direktor NK Olimpija Igor Barišić.
»Sanchez je lahko trener Maribora, a vijolični bodo morali plačati zajetno odškodnino. Nismo še prejeli klica iz Ljudskega vrta,« je ljubljanski operativec odprl Pandorino skrinjico.
Status Španca je zahtevni in neizprosni Olimpijin »birokrat« pojasnil takole: »Victor Sanchez je formalno še vedno trener pri Olimpiji. V pogodbi ne piše, da je trener prvega moštva, temveč trener,« je odkril in trenerski zaplet vrnil v začetno izhodišče. Nekoliko presenetljiva formalna napaka, o kateri bi, če drži, morda več povedal Španec, najbrž ni za lase privlečena, saj je tudi on pri pogovorih z Ilıcalıjem izključil pomoč posrednika ali zastopnika.
Prva liga Telemach
Celje 6 6 0 0 20:3 18
Koper 6 4 1 1 12:7 13
Maribor 6 3 2 1 15:9 11
Aluminij 6 3 1 2 9:9 10
Olimpija 6 3 1 2 9:10 10
Radomlje 6 3 0 3 8:11 9
Bravo 6 2 1 3 10:13 7
Mura 6 1 1 4 5:9 4
Primorje 5 1 1 3 5:12 3
Domžale 6 0 0 6 4:15
Medtem ko je pri mariborski kadrovski kombinatoriki v ospredju trenerska, je pri ljubljanski igralska. Ali bo nekdanji reprezentant Jasmin Kurtić v derbi šel kot član Olimpije je še neznanka. Kurtić in klub sta uskladila podrobnosti, manjka pa za 36-letnega Belokranjca ključna podrobnost: zeleno luč bo prižgala zdravniška služba. Bivši član Gorice, od koder je še v Italijo in tam igral v serie A in B kar 14 sezon, je v ponedeljek opravil pregled z magnetno resonanco. Njegovo stanje kolen ni najboljše, a zeleno-beli v njem bolj kot igralsko okrepitev vidijo vodjo, nekoga, ki bo imel avtoriteto v slačilnici.
