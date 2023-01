Vez med Brezo in Jordanom

Vodstvo košarkarske lige NBA je na današnji dan pred 20 leti potrdilo, da se bo s sezono 2004/05 tekmovanju pridružil nov klub oziroma franšiza. Robert Johnson, uspešen bankir in prvi temnopolti milijarder iz ZDA, je dobil zeleno luč za ustanovitev 30. kluba v Charlottu, ki je po selitvi franšize Hornets v New Orleans (današnji New Orleans Pelicans) na prelomu tisočletja ostal brez vrhunske košarke. Tako so nastali Charlotte Bobcats, risi, ki bi lahko bili tudi Charlotte Dragons, zmaji, a so se navijači v glasovanju vendarle odločili za veliko mačko, ki tradicionalno lomasti po gozdovih obeh Karolin.

Na prvo tekmo v domači dvorani Charlotte Coliseum so morali privrženci risov čakati vse do novembra 2004, ko jih je na noge dvignil slovenski reprezentant Primož Brezec: Breza je po obratu in polaganju dosegel zgodovinski prvi točki za Bobcats v ligi NBA na obračunu z Washington Wizards, s 15 točkami pa ni mogel preprečiti poraza s 96:103. Žal so si neuspehi v naslednjih sezonah kar sledili, šele leta 2010, le nekaj mesecev po tem, ko je Johnson prodal svoj večinski delež najboljšemu košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu, so Bobcats prvič zaigrali v končnici, a so z njimi ekspresno pometli Orlando Magic.

»Nakup Bobcats je pika na i mojega kariernega cilja po upokojitvi – da postanem večinski lastnik franšize v ligi NBA,« je izjavil Jordan, ki naj bi takrat Johnsonu plačal 275 milijonov dolarjev in kot prvi nekdanji košarkar prevzel večinski delež katere od franšiz. Že dve leti pozneje so njegove Bobcats okronali za najslabšo ekipo vseh časov, saj je po kar 23 zaporednih porazih redni del sezone sklenila z najslabšim izkupičkom (7:59) v zgodovini lige.

Trenutno 3. najslabši

»Mislim, da sem naredil nekaj zelo pozitivnih poslovnih potez. Morali smo sprejeti težko odločitev in začeti znova, našemu načrtu pa se ne nameravam kar tako odpovedati,« se je branil Jordan. Tudi v tej sezoni njegovo moštvo, ki si je leta 2014 spet nadelo ime Hornets (sršeni), ne blesti in je z izkupičkom 11:30 tretje najslabše v ligi. Pod Jordanovim vodstvom je Charlotte od leta 2010 le še dvakrat nastopil v končnici in se obakrat poslovil na prvi stopnički.

In medtem ko je veliki Air na udaru kritik zaradi neuspehov na parketu – prihodki v minuli sezoni naj bi sicer dosegli 269 milijonov dolarjev –, bo imel njegov Charlotte v Sloveniji vedno zveste navijače. Ne zgolj zaradi Jordana samega in sodelovanja njegove športne znamke z zvezdnikom Dallasa Luko Dončićem, temveč tudi zaradi vloge, ki jo je Charlotte odigral pri razvoju kariere Gorana Dragića.

Leta 2004, ko so Charlotte Bobcats sestavljali moštvo za svojo prvo sezono v NBA, so iz Phoenixa pripeljali nezaželenega krilnega centra Jahidija Whita, sproščena finančna sredstva pa je arizonsko moštvo nato namenilo za prihod kanadskega asa Steva Nasha. Ta je v Phoenixu štiri leta pozneje pričakal Dragića in se uveljavil kot morda najpomembnejši mentor zlatega slovenskega kapetana v ZDA.