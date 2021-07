Veseli se nedelje

Motokrosiste s Timom Gajserjem na čelu v nedeljo čaka tretja letošnja preizkušnja svetovnega prvenstva. Na progo v Maggiori se bodo vrnili po šestih letih, slovenski as pa ima nanjo lepe spomine, saj je leta 2015 dobil dirko MX2 in dosegel drugo zmago v karieri. Na odru sta mu delala družbo Nizozemec Jeffrey Herlings in Švicar Jeremy Seewer, danes njegova tekmeca v elitnem razredu MXGP.



Gajser, zmagovalec uvodne preizkušnje v Rusiji in drugi prejšnji konec tedna v britanskem Matterley Basinu, bo v Italiji favorit za novo zmago. »Veselim se, da bomo znova dirkali v Maggiori. Na progo me vežejo lepi spomini, gre za impresivno dirkališče stare šole z visokimi klanci in odlično teče, zato je na njej zabavno voziti,« je napovedal 24-letnik. Malce trša podlaga od tiste v Matterley Basinu bi mu lahko pomagala k povečanju vodstva v skupnem seštevku SP. Po dveh dirkah ima 15 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Herlingsom in še pet več pred Francozom Romainom Fevbrejem.

