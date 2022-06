Veseli se Brazilije, a pomembne so tekme

Rok Možič je v dresu Verone blestel v letošnjem italijanskem odbojkarskem prvenstvu, bil je najučinkovitejši igralec ligaškega dela. Zdaj je 20-letnik na reprezentančni dolžnosti, v dresu Slovenije se bo s soigralci na uvodnem turnirju letošnje lige narodov v glavnem brazilskem mestu Brasilii pomeril z ZDA (v noči na sredo ob 2. uri), Brazilijo (v noči na petek, 2.00), Avstralijo (noč na soboto, prav tako ob 2. uri) in Kitajsko (ob 23. uri v soboto, 11. junija).

Lani je reprezentančna vrsta v debitantskem nastopu v ligi narodov osvojila odlično četrto mesto. Bo zaradi izkušenj letos kaj lažje ali pač težje, ker branite visoko uvrstitev?

»Lani smo se spoznali z ravnijo in vsem skupaj v ligi narodov, menim, da nas čaka lepo poletje.«

Na prvem turnirju ne bo izkušenih sprejemalcev Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, novi selektor Mark Lebedew vas bo očitno poslal v ogenj kot udarnega igralca na tem položaju.

»Verjetno bo tako, a o tem odloča trener. Želim si, da bi bila moja vloga večja, kot je bila lani. Vedno želim biti na igrišču in želim zmagovati. Poskušal bom narediti čim več. Zaradi odsotnosti Tineta in Klemna nismo v najboljši zasedbi. Poznalo se bo, da ne bo gotovosti in izkušenosti na igrišču, ki jo prinašata. Bo pa to priložnost za mlade, tudi to je nekaj dobrega, neka nova energija. Verjamem, da se bomo pokazali v najboljši možni luči.«

Liga narodov je pomembna zaradi prenašanja točk za preboj na olimpijske igre v Parizu leta 2024.

»Vsaka tekma je pomembna, tudi prijateljska. Glavni cilj je sicer SP na domačih tleh, a se želimo izkazati tudi v ligi narodov. Lansko četrto mesto je bil kar uspeh, čeprav smo si želeli osvojiti kolajno. Letos merimo na finalni turnir osmerice, potem pa bomo videli. Nekatere reprezentance bodo igrale v močnih postavah, nekatere v okrnjenih. Tudi sami ne vemo, v kakšni zasedbi bomo igrali, kdaj se nam bodo pridružili Urnaut, Vinčić in drugi igralci.«

Letos vas čaka turnirski sistem na različnih lokacijah, lani je bila vsa liga narodov zaradi pandemije v mehurčku v Riminiju.

»Veselim se potovanj. V Braziliji še nisem bil, niti ne na Filipinih, to sta eksotični destinaciji. Seveda ne gremo tja kot turisti, čeravno bo verjetno nekaj časa tudi za kakšen ogled ali za počitek na kakšni plaži. A ne bo lahko, gre za dolgi potovanji, tudi z različnim časovnim pasom. Igrali bomo štiri dni zapored, ne bo preprosto, a menim, da imamo dovolj kadra, da bodo vsi dobili priložnost.«

Kako pa bi ocenili svojo prvo sezono v Veroni, z njo ste tudi podaljšali pogodbo do leta 2025?

»Bila je dolga, na koncu sem si tudi poškodoval gleženj. Počasi se vračam v pravo formo. Imel sem kar več ponudb, tudi od Lubeja Civitanove, ki je osvojil naslov italijanskega prvaka. Tudi morebiti boljše finančne možnosti so bile, a sem se odločil, da ostanem v Veroni, tako ali tako sem imel še leto dni pogodbe, ki sem jo podaljšal za dve leti. Zelo sem zadovoljen, Verona je tudi blizu mojega Maribora, kar je pomembno.«