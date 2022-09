Veš, Slovenec, svoj dolg z OI?

V zadnjem nastopu v skupinskem delu evropskega prvenstva in pred selitvijo v Berlin se bodo slovenski košarkarji danes ob 17.15 pomerili z zelo uglednimi tekmeci iz Francije, s katerimi imajo sveže neporavnane račune. Dobro se spomnimo, kako je Nicolas Batum tik pred koncem polfinalnega dvoboja na lanskih olimpijskih igrah blokiral odločilni met Klemna Prepeliča in preprečil nov zgodovinski podvig evropskih prvakov. Batum na letošnjem eurobasketu ne igra, prav tako ne Nando de Colo, toda Les Bleus imajo še vedno nekaj močnih adutov.

Vsa čast trikratnemu najboljšemu obrambnemu igralcu lige NBA, 216 cm visokemu Rudyju Gobertu, ki se je po devetih sezonah pri Utahu preselil k Minnesoti, in znancem iz elitnih evropskih klubov. Med njimi so najbolj znani krilni center Guerschon Yabusele, center Vincent Poirier (oba Real Madrid) in njun še nedavno klubski soigralec Thomas Heurtel v vlogi organizatorja. Francoska reprezentanca ima tri orožja v razponu med 213 in 218 cm, kolikor je visok Moustapha Fall, a tako lani v Tokiu kot letos v Kölnu (in tudi na EP 2017 in SP 2019) je prvo ime moštva Evan Fournier (199 cm). Branilec strelec New Yorka ima za seboj deset sezon v ligi NBA, najučinkovitejša pa je bila 2020/21 s povprečjem 19,7 točke v dresu Orlanda.

Sin francoskega očeta in matere z alžirskimi koreninami še ni povsem prebudil soigralcev, zato olimpijski podprvaki na EP še niso navdušili. Za začetek so izgubili z Nemčijo s 13 točkami razlike, nato tesno premagali Litvo in Madžarsko s 4, včeraj pa BiH z 81:68. Francozi sicer ne slovijo kot zgodnje košarkarske ptice in tudi ob zmagoslavju na EP 2013 v Ljubljani so izgubili tri tekme do začetka izločilnih bojev. Fournier ima za letošnja nihanja tudi dodatno pojasnilo.

Za dan počitka po tekmah

»Proti Madžarski smo morali na igrišče le dan po bitki z Litvo, s Slovenijo se bomo pomerili tik po spopadu z BiH. Res je, tudi v ligi NBA poznamo dvojne sporede, toda na EP so povsem drugačni. Tekem je manj, vse imajo večji pomen, zato so bolj intenzivne. Če igraš ob 20.30, ne zaspiš pred 3. uro, kar je velik izziv. Pošteno bi bilo, da bi imeli vsi prost dan po sleherni tekmi," meni 29-letni zvezdnik, ki se dobro spomni razočaranja z EP 2017, na katerem je Francija v skupini izgubila s Finsko in Slovenijo ter komaj ugnala Poljsko, nato pa izpadla že v osmini finala proti Nemčiji. "Na srečo je vsako prvenstvo in vsaka tekma nova zgodba. Poglejte tudi Slovenijo. Pred petimi leti je bila nepremagljiva, letos ni tako dominantna. A ne pozabimo, EP se bo začelo zares šele v Berlinu," je prepričan Fournier.