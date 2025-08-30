Boleč poraz, a igra, ki vliva upanje. To so odzivi po tekmi s Francozi

Slovenska košarkarska reprezentanca po drugem krogu evropskega prvenstva v Katovicah ostaja brez zmage. Danes je morala kljub dobri košarkarski predstavi in izjemni borbenosti priznati premoč Franciji, ki je bila boljša s 103:95 (28:30, 47:54, 68:70).

Luka Dončić na današnji tekmi ni razočaral (dosegel je 39 točk, 9 asistenc in 8 skokov) in se že ozira proti tekmi z Belgijo. »Dali smo vse od sebe, vsak igralec, ki je stopil na igrišče, je dal svoj maksimum. V zadnjih minutah nismo uspeli zadržati naleta Francije, ki je izjemno močna ekipa z vrhunskimi posamezniki. Četudi smo prvi dve tekmi izgubili in prejeli po 105 točk, smo se na obeh borili po najboljših močeh, a na koncu ostali praznih rok. Verjamem, da ljudje v Sloveniji to vidijo in nas podpirajo. Tekmo proti Belgiji enostavno moramo dobiti in izpolniti cilj, ki je preboj v izločilne boje,« je povedal zvezdnik LA Lakers.

Sekulić verjame, da bi lahko zmagali

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je zadovoljen s predstavo. »Tekma je bila razburljiva, zelo fizična in borbena. Tako kot že celo poletje smo na tekmah proti atletsko grajenim igralcem deležni številnih grobih potez in prekrškov, tako da se dostikrat vprašam, ali sem na košarkarskem igrišču ali v dvorani za borilne veščine. Petintrideset minut smo držali ravnotežje, v zadnjih treh, štirih minutah pa je Francisco naredil razliko, ki je nismo mogli več uloviti. Vseeno sem zadovoljen s predstavo, verjamem, da bi lahko tekmo tudi dobili, zagotovo pa lahko iz nje črpamo marsikaj pozitivnega. To bo ključno že v nedeljo proti Belgiji, ki jo enostavno moramo premagati,« je povedal.

Klemen Prepelič gleda optimistično naprej: »Poraz je boleč, igra pa daleč od tega. Ponosen sem na ekipo, kako se je borila. Na žalost smo v zadnjih minutah dobili preveč košev, predvsem Francisco je bil neustavljiv, a košarka, ki smo jo prikazali, nam vliva veliko upanja za naprej. Nenazadnje smo bili v igri za zmago proti enemu glavnih favoritov za medaljo. Naslednja tekma proti Belgiji je za nas kot finale in ne glede na utrujenost in razočaranje moramo čez manj kot 20 ur znova pokazati takšno borbenost in željo.«

Tekma z Belgijo bo potekala zelo zgodaj, in sicer ob 14.00.