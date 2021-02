Veljalo bi razmisliti o širitvi prve lige

Poštene rešitve ni

Izid preložene tekme 20. kroga 1. SNL – Aluminij : Celje 1:0 (Haris Kadrić 55. 11-m, rdeči karton: Kadrić 83.). Vrstni red: Olimpija 41, Maribor 40, Mura 34, Koper 30, Domžale 29, Bravo 27, CB24 Tabor 26, Celje 23, Aluminij 19, Gorica 14.

Z omilitvijo ukrepov so se slovenski nogometni drugoligaši v ponedeljek vrnili v proces treningov, s čimer bi se po petih tednih priprav lahko prvenstvo nadaljevalo konec marca. Po najboljšem scenariju predzadnji vikend. Ustavitev tekmovanja v 2. SNL je bila z zornega kota regularnosti še najmanjša težava, večje so povezane z razvojem igralcev in na splošno panoge, v katero je vključeno zelo veliko ljudi. Kako globoko se bo ustavitev nogometnih dejavnosti zarezala v klube na nižjeligaški ravni, bodo razkrili šele naslednji meseci, morda tudi leto ali dve.»Druga liga je bila tudi izložbeno okno za nadarjene in tržno najbolj zanimive igralce. Več mesecev mirovanja v razvoju mladih igralcev lahko pomeni katastrofo,« je med drugim povedal, direktor ravenskega Fužinarja. »Tekmovalna nekonkurenčnost bo vidna že v pokalnem tekmovanju,« je prepričan podpredsednik NK Triglav. Gorenjski klub se ob Radomljah, Dravi (ta sta se že uvrstila v četrtfinale), Nafti, Fužinarju in Beltincih še poteguje za čim boljši pokalni izkupiček. Pri Nafti, ki je zaradi profesionalnega ustroja izpeljala proces treningov in ima prvoligaške ambicije, so predstavili svoje težave.»Trenirali smo, a nismo igrali kakovostnih tekem. Težko je vzdrževati motivacijo igralcev, a največji davek bodo plačale mlajše selekcije, ker bo marsikdo obupal nad nogometom.« Klubi so v obdobju mirovanja večinoma uspešno sodelovali z Nogometno zvezo Slovenije in bili seznanjeni z ukrepi ali načrti. »Komunikacija je bila zadovoljiva, a NZS je bila neuspešna pri lobiranju pri vladi in pri tem, da bi bil slišan tudi glas najbolj množičnega športa v državi,« je povedal predsednik BiljKljučno poglavje v nadaljevanju sezone brez morebitnih novih zapletov je sistem tekmovanja. Do konca je še 18 tekem. »Najbolj poštene rešitve za vsakogar ni,« je prepričan Pešl. Pri Krki so zavrnili možnost, da v tej sezoni ne bi napredoval ali izpadel nihče.»Tekmovanje smo začeli z željo, da bi napredovali v prvo ligo. Morda bi veljalo razmisliti o povečanju prve lige,« je razmišljal generalni sekretar Krke. Pri dekanskem Jadranu ocenjujejo, da je zaradi objektivnih razlogov prvenstvo že neregularno. V Krškem odločno zavračajo možnost brez izpadanja in napredovanja. »Če bi prišlo do tega scenarija, potem bi to veljalo tudi za mladinske kategorije, ki bi jim bilo onemogočeno napredovanje.« Sosedje iz Brežic so odločno proti spremembi tekmovalnega sistema.»Kljub vsemu je 2. SNL delno profesionalna liga. Če ne obstaja možnost napredovanja, potem je bolje, da se ne igra,« je posvaril predsednik Brežic. Pri Dobu menijo podobno. »Ne glede na vse so klubi na trenutnih položajih na lestvici z razlogom. Višjeuvrščeni imajo večji denarni vložek ter ambicije za napredovanje. Tega ni mogoče prezreti.« V Ajdovščini opozarjajo na zdravstveni vidik. »Dve tekmi na teden sta prezahteven ritem za premalo psihično in telesno pripravljene igralce. Ne bi nasprotovali možnosti, da ne izpade ali ne napreduje nihče,« je povedal predsednik Primorja