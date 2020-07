Veliki lahko zavidajo Slovencem

Prva liga Telekom Slovenije na Uefini jakostni lestvici zaseda 32. mesto med 55 nacionalnimi tekmovanji, ima pa nekaj, kar ji lahko zavidajo tudi vodilne lige: negotovost do zadnjega kola, ki jo bosta nocoj razblinila Celje in Olimpija v neposrednem dvoboju za prvaka.



Na koronakrizo so se v evropskih državah zelo različno odzvali. Čeprav je predsednik Uefe Aleksander Čeferin ostro nasprotoval razveljavitvi prvenstev – kot se je izkazalo, je imel prav – in žrtvoval vseevropski euro, ki bo šele čez slabo leto, da bi pomagal klubom iz finančnih zagat, so njegove besede naletele na gluha ušesa v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem, kjer so se že sredi marca odločili, da rečejo sezoni konec. V ligue 1 je tako predčasno postal prvak PSG. V Belgiji je naslov osvojil Club Brugge, na Nizozemskem pa celo ni bilo prvaka, saj sta bila Ajax in AZ Alkmaar izenačena. Oba bosta igrala v kvalifikacijah za ligo prvakov, čeprav je Uefa sprva namignila, da klubom iz držav, kjer ne bodo končali sezon, morda ne bo dovolila igrati v Evropi.



Drugod so bili bolj potrpežljivi in po sprostitvi ukrepov nadaljevali igranje za zaprtimi vrati. Najbolj je odleglo Liverpoolu, ki je le prišel do prvega naslova v premier league in prvega v Angliji po 30 letih. To mu je uspelo v velikem slogu, sedem kol pred koncem, kar pred tem ni uspelo nikomur, najbolj priljubljeni Nemec na Otoku Jürgen Klopp pa je uresničil obljubo, ko je leta 2015 prišel na Anfield.



V Nemčiji je suvereno do osmega zaporednega naslova prišel prerojeni Bayern, v Italiji je Juventus po ponedeljkovi zmagi proti Laziu (Ronaldo 2) na pragu že devetega zaporednega scudetta. Zgodbo lahko stara dama konča že jutri v Vidmu. Do zasuka na vrhu je prišlo v Španiji, kjer je korona vzela zalet Barceloni, in naslov je po treh letih spet romal v Madrid k Realu. Katalonci so imeli pred prekinitvijo dve točki prednosti pred večnimi tekmeci. Messiju in njegovim je 86 doseženih golov (Real 70) v slabo tolažbo.



Na Portugalskem je Porto na vrhu nasledil Benfico, na Škotskem je deveti naslov v nizu predčasno osvojil Celtic, ki tako za Rangers zaostaja le še tri (54:51). V Avstriji je sedmič zapored najboljši Salzburg, na Hrvaškem je imel zagrebški Dinamo kar 15 točk prednosti pred Osijekom, osvojil je tretji zaporedni naslov in 14. v zadnjih 15 letih. Vmes mu ga je vzela Kekova Rijeka. V Srbiji je Crvena zvezda po skrajšanem postopku osvojila naslov, tretjega v nizu.

Šporar št. 1 na Slovaškem

Na Češkem je bila najboljša Slavija Praga, na Slovaškem Slovan iz Bratislave, kljub vmesni selitvi na Portugalsko je bil najboljši strelec lige Andraž Šporar. Na Poljskem je varšavska Legia obnovila primat. V Rusiji si je veliko pred današnjim zadnjim kolom lovoriko zagotovil Zenit, v Ukrajini pa je Šahtar znova zasenčil konkurenco. Čudna sezona bo z zlatimi črkami zapisana pri klubu Istanbul Bašakšehir, ki je prišel do prvega naslova turškega prvaka.



Pri nas se nekaj podobnega nasmiha Celju, če mu le ne bo zagodla Olimpija ...