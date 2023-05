Veliki finale pokalnega tekmovanja: pika na i je spetkakel za vse

Današnji veliki finale pokalnega tekmovanja Pivovarne Union na celjski areni Z'dežele (20.30, sodnik Bojan Mertik) ne bi mogel imeti bolj spektakularnega pridiha: Olimpiji se po letu 2018 nasmiha dvojna krona, tretja v samostojni Sloveniji in skupno osma v pokalu, Maribor juriša na jubilejno 10. pokalno lovoriko in prvo po letu 2016. Prvenstvena lovorika je že zanesljivo v rokah nogometašev Olimpije, na poti do druge zeleno-belim stojijo Mariborčani. V eni tekmi ni favorita, v en glas poudarjajo glavni akterji zadnjega dejanja, ki bo, kot pravijo, nogometni praznik z veliko začetnico. Zakaj ne, Maribor ima tudi brez Josipa Iličića in s tremi prvenstvenimi porazi v velikih derbijih nekaj močnih adutov, ki jim manjka le še osebnostna oziroma značajska odlika: Marko Tolić je najbrž eden od najboljših zveznih igralcev, ali z največ raznovrstnega znanja, Ivan Brnić je najhitrejši krilni napadalec, o Žanu Vipotniku je dovolj zapisati, da je z 20 goli najboljši strelec 1. SNL in rojeni strelec. Tudi vratar Ažbe Jug je skozi vso sezono branil na visoki ravni. Trener Damir Krznar upa tudi na prebuditev »spečih« posameznikov in njihovo tekmo sezone.

Albert Riera je v primerjavi s Krznarjem sredi tedna spočil najmočnejše adute. »Imam slabe in dobre stvari. Ni boljših igralcev, so le različni. Poskušali bomo najti šibke točke tekmecev,« je napovedal Riera, ki bo poskušal ponoviti dosežek Igorja Bišćana. V vsem drugem ga je presegel. V seštevku so Olimpijini mojstri boljši, njene delnice dviguje še avtomatizirana igra od prvega dne Špančevega prihoda na Olimpijin stolček. Prvi strelec Mario Kvesić, ustvarjalec s presežno tehnično dovršenostjo Svit Sešlar, nadležni in nepopustljivi razdiralec in prvi povezovalec Augustin Doffo, vodja Timi Max Elšnik, vratar za »zicerje« Matevž Vidovšek, to so najtrdnejši členi v igri, v kateri je Olimpijina prednost kombinatorika in »skrivanje žoge« v svojih nogah. »Pokazali smo, da znamo zabijati gole in igrati napadalno, filozofija je preprosta,« je Krznarjeva igralna formula, ki na zadnjem derbiju ni imela skoraj nič od želenega.

V zadnjem dvoboju zmaga zeleno-belih

Zadnji Olimpijini zmagoslavji, leta 2021 in 2019, sta bila popravna izpita po neprepričljivi ligaški sezoni. Tudi Maribor bo popravljal sezonsko podobo. Še posebej zadnja Olimpijina pokalna zvezdica v minulem desetletju je imela podobno izhodišče, kot je zdajšnje vijolično: pod taktirko Safeta Hadžića je premagala takrat že šampionski Maribor. Naslednji zmagovalec Goran Stanković je zeleno-bele popeljal do zmage nad Celjani. In še, Celjani so bili tudi poraženci v zadnjem mariborskem zmagoslavju po strelih z bele točke leta 2016. Zdajšnji športni direktor Marko Šuler je tekmo spremljal z rezervne klopi, Krznarjev pomočnik Željko Filipović je igral.

Denarne nagrade Pokalni prvak bo prejel 80.000 evrov denarne nagrade, poraženec 20.000. Pri ženskah zmagovalna ekipa prejme 20.000 evrov, poražena 5000.

V ženskem finalu se bosta ob 16.30 pomerili ekipi Olimpije in Mure Nona. Zeleno-bele lovijo tretji pokalni naslov, črno-bele desetega. Prekmurke so tri kroge pred koncem s petimi točkami prednosti tudi vodilne v državnem prvenstvu.