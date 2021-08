Veliki Federer na robu solza

Težko bo v več pogledih

Na lestvici ATP je zdaj 9. Roger Federer si je na dolgi in izjemno uspešni športni poti priigral 103 turnirske lovorike, od teh dvajset za grand slam. Na vrhu svetovne lestvice je kraljeval kar 310 tednov, ta čas pa v točkovanju ATP drži 9. mesto. Zgolj z nagradami za svoje uspehe je zaslužil 130,594.339 dolarjev.

je 8. avgusta, torej pred devetimi dnevi, dopolnil 40 let. Toda okrogel jubilej mu ni prinesel lepih novic. Ravno nasprotno; prej nove skrbi. Potem ko je pred dobrim mesecem v četrtfinalu teniškega spektakla v Wimbledonu klonil pred Poljakomin nato izpustil olimpijske igre v Tokiu, je pred dnevi odpovedal tudi nastop na odprtem prvenstvu ZDA, nad katerim se bo zastor dvignil 30. avgusta. K temu so ga slednjič prisilile neprijetne bolečine v kolenu, ki mu že dlje grenijo življenje.»Po Wimbledonu ni bilo preprosto. Zaradi težav s kolenom, ki me mučijo vse od začetka travnate sezone, sem opravil več zdravniških pregledov. Skupaj smo prišli do zaključka, da tako ne gre več naprej. Če se želim srednjeročno in dolgoročno počutiti bolje, moram na operacijo. Zato sem se odločil, da bom šel spet pod kirurški nož,« je švicarski teniški as sporočil v videu, med gledanjem katerega se ni mogoče znebiti občutka, da je bil na robu solza.Zvezdnik iz Basla, ki živi v vili za 16 milijonov frankov (14,82 milijona evrov) v Valbelli na vzhodu Švice, se še kako dobro zaveda, kakšen boj ga čaka. Poseg, ki ga je imel na kolenu februarja lani, ga je od igrišč oddaljil za debelo leto. Vrnitev v karavano je bila brutalna, nadvse kamnita in trnova. »Težko bo v več pogledih. A vem, da je to pravilna odločitev. Želim si biti zdrav in obenem ohraniti vsaj še kanček upanja, da se prebijem nazaj v svetovni vrh,« je poudaril Federer, ki kljub letom o tem, da bi svoj lopar vrgel v koruzo, ne razmišlja. Vsaj na glas ne.»Zavedam se, kaj pri mojih letih pomeni še ena operacija, vendar pa mi cilj, da bi spet igral tenis na najvišji ravni, vliva energijo za težko okrevanje,« je razkril, od kod bo v prihodnjih mesecih črpal moč. Spogleduje se s tem, da bi se na teniška igrišča vrnil spomladi prihodnje leto. Bolj kot za svojo kariero, v kateri je tako ali tako osvojil že vse, kar se je osvojiti dalo, se bo zdaj boril za prihodnost brez bolečin. Osvajanje velikih lovorik zdaj pri njem ni več na prvem mestu. Že (vnovična) vrnitev v karavano bi bila za Federerja največja zmaga.