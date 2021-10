Velikana v strahu pred Slovencema

Čeprav na klopi Manchester Uniteda uživa podporo klubskega vodstva, si Ole Gunnar Solskjaer ne more več privoščiti veliko spodrsljajev. Sobotnemu porazu z 2:4 v Leicestru je sledil kar 45-minutni sestanek v slačilnici – rdeči vragi so na zadnjih sedmih tekmah zmagali le dvakrat in so šesti na lestvici premier league.

Če bo uspelo na Old Traffordu Cristiana Ronalda in kolege presenetiti še Atalanti, bo verjetno sledil še večji potres. Najboljši posameznik 20-kratnih angleških prvakov je bil na zadnjih tekmah vratar David de Gea, ki mu tokrat grozi razigrani Josip Iličić. Po treh golih v dvobojih z Malto in Rusijo je Kranjčan minuli konec tedna navdušil z dvema goloma v mreži Empolija. Edina črna pika je bila zapravljena enajstmetrovka. »Ko Atalanta igra kot Atalanta, je težak tekmec za vsakega,« je ocenil Mario Pašalić, ki je Iličiću nesebično podal za vodilni zadetek. »Zdaj nas čaka lepa tekma na zgodovinskem stadionu, tudi tam bomo poskusili priti do točk,« je dodal hrvaški reprezentant.

Ronaldo, ki je ostal brez gola na zadnjih dveh tekmah v majici Uniteda, se bo z Iličićem pomeril šestič v karieri. Gorenjski as na edino zmago, s 3:0 v četrtfinalu italijanskega pokala leta 2019, nima najlepših spominov, saj ni dokončal prvega polčasa. Rdeče vrage do naslednjega premora čaka peklenski ritem s tekmama doma proti največjima rivaloma Liverpoolu in Man. Cityju, vmes bosta še gostovanji pri Tottenhamu in Atalanti. Kaj lahko bi se zgodilo, da bo sloviti klub tako kot pred tremi leti, ko je Joseja Mourinha še pred začetkom koledarske zime nasledil Solskjaer, spet iskal novega trenerja.

Koeman spoštuje Dinamo

Trenerska menjava se je obetala tudi v Barceloni, a je Ronald Koeman po javni zaupnici vsaj malce pomiril navijače z zmago nad Valencio v španski ligi (3:1). Kmalu 19-letni Ansu Fati, ki se je septembra vrnil po težji poškodbi kolena, je zelenico stadiona Camp Nou zapustil ob ovacijah po že drugem zadetku v sezoni. S 15 goli pred dopolnjenim 19. letom starosti se ni mogel pohvaliti niti Lionel Messi. Neprepričljivi obrambi Kataloncev – le na dveh tekmah v sezoni tekmecem ni uspelo doseči vsaj gola – bo poskušal večer zagreniti Benjamin Verbič, ki se je v soboto izkazal s podajo ob zmagi Dinama v Lvovu.

Pari 3. kola LP Skupina E: Barcelona – Dinamo K., Benfica – Bayern; skupina F: Man. United – Atalanta, Young Boys – Villarreal; skupina G: Salzburg – Wolfsburg, Lille – Sevilla; skupina H: Chelsea – Malmö, Zenit – Juventus.

»Moramo zmagati, če želimo ohraniti možnosti za napredovanje. Dinamo smo lani dvakrat premagali, a letos je še boljši,« je na novinarski konferenci pred tekmo povedal Koeman, ki s svojimi varovanci še čaka na prvo evropsko točko, kijevski velikan jo je z remijem proti Benfici že osvojil. Nov zdrs bi Katalonce po porazu z 0:3 v Lizboni še bolj oddaljil od izločilnih bojev, nova realnost bi postala evropska liga. »Lahko smo konkurenčni, a od nas ne morejo zahtevati osvojitve lige prvakov,« je kritike spet opozoril Koeman.