Velika zgodba Borisa Beckerja se je začela pred 40 leti

Spomin se ob pogledu na športni koledar vrne tudi k dogajanju izpred štirih desetletij. In sicer z Wimbledonom, najbolj čislanim in prepoznavnim turnirjem na svetu, čigar letošnja izvedba se bo začela natanko čez en teden. Nedaven imeniten pariški finale Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza je napovedal novi spektakel, kot jih je bil wimbledonski športni park deležen že v preteklosti. Tudi pred 40 leti, ko je lovoriko senzacionalno osvojil nemški najstnik Boris Becker.

Obstajajo dogodki, ki v shrambi športne zgodovine ohranjajo poseben pomen, in tako je prav ta Beckerjeva zmaga v prvi polovici poletja 1985 pripomogla k dotlej še nedoživeti teniški revoluciji v nemškem prostoru. Rdečelasec iz Leimna, mesteca v najbogatejši zvezni deželi Baden-Württemberg, se je pojavil kot novi šampionski obraz in popestril tedanjo sceno starejših asov Ivana Lendla, Johna McEnroeja, Matsa Wilanderja in drugih. V svoji domovini je prispeval delež h kar neverjetnemu zanimanju, izjemnem vpisu otrok v teniške tečaje, odpiranju novih centrov ter krajšemu spancu rojakov kot po navadi, saj so ti tako kot dotlej ob gostovanjih nemških nogometašev v južnoameriškem prostoru lovili TV-programe sredi noči, če je Becker igral onstran Atlantika ...

Mladenič ni bil muha enodnevnica, in potem ko je v finalu Wimbledona pred 40 leti ugnal južnoafriškega tekmeca Kevina Currena, je podvig ponovil čez eno leto v s skalpom velikega Lendla. Nemčija pa je malce pozneje začela trepetati tudi s Steffi Graf, zdaj zapisano sploh kot eno največjih v zgodovini ženskega tenisa, niti Michael Stich ni bil od muh. Skupaj z Beckerjem sta se veselila zlate olimpijske kolajne med moškimi dvojicami, leta 1992 v Barceloni.

Becker pa se je v Londonu tako dobro počutil, da si ga je pozneje izbral tudi za svoje, vsaj začasno, bivališče. Bil je tudi med rednimi obiskovalci nogometnih tekem Chelseaja, ta mu je postal klub št. 2 takoj po Bayernu, pri katerem je eden od 400.000 članov. V Londonu je imel nočno romanco z natakarico Angelo Jermakovo, rodila se jima je hčerka Ana, prav tako rdečelasa kot Boris ... Toda priljubljenost tega izjemnega športnika je tako v nemški domovini kot tudi drugod po svetu vidno padala, ko so prihajali na dan namigi o njegovih davčnih utajah in skrivanju premoženja. Sledila je zaporna kazen, preživel je sedem mesecev za rešetkami v mestu, kjer se je začela njegova športna slava.

V naslednjem tednu in nato še enem pa bo obujal spomine na svojo wimbledonsko preteklost. Tokrat v vlogi strokovnega TV-komentatorja, kar je že počel v preteklosti. Letos bo namreč spremljal največji turnir iz milanskega studiu kanala Sky Italia.