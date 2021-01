Velika slovenska veselica ob Savinji

Ema Klinec je včeraj skočila na drugo stopničko.

Lanišek sedmi v Lahtiju Najboljši skakalci so se merili v Lahtiju. Na moštveni preizkušnji so zmagali Norvežani, Slovenci Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Anže Lanišek so bili šesti. Na posamični tekmi je slavil Norvežan Robert Johansson, naš najboljši je bil spet Lanišek na sedmem mestu. Točke so osvojili tudi Peter Prevc (12.), Pavlovčič (21.) in Domen Prevc (30.).

Rezultati posamične tekme na Ljubnem: Rezultati posamične tekme na Ljubnem:

1. Kvandal (Nor) 244,2 (92, 89), 2. Klinec (Slo) 242,8 (94, 86.5), 3. Kramer (Avs) 238,1 (84.5, 88.5), 10. Križnar 216,4 (78.5, 84), 11. Bogataj 215,9 (83.5, 82.5), 24. Rogelj 199,0 (76, 81), 35. Vetrih 85,0 (74.5), 36. Repinc Zupančič 83,3 (72.5), 38. Komar (vse Slo) 82,6 (71.5).

Le za 1,4 točke za Norvežanko

Rezultati ekipne tekme na Ljubnem:

1. Slovenija 1064,8 (Klinec 288,8/96, 93, Rogelj 246,9/84.5, 85.5, Bogataj 263,2/90, 91.5, Križnar 265,9/92.5, 88.5), 2. Norveška 1046,9 (Kvandal 247,8/89, 95, Bjørseth 253,6/83.5, 87.5, Opseth 261,9/89.5, 87.5, Lundby 283,6/91.5, 92), 3. Avstrija 1028,9 (Iraschko-Stolz 251,7/88, 86, Eder 248,5/85, 85.5, Hölzl 250,3/89, 84.5, Kramer 278,4/91.5, 92).

6000

švicarskih frankov (5500 evrov) so si slovenske skakalke razdelile za ekipno zmago na Ljubnem.

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bodo slovenske smučarske skakalke po številnih posamičnih uspehih prvič vso konkurenco ugnale tudi na ekipni tekmi za svetovni pokal. Za zgodovinsko prvo zmago siinne bi mogle izbrati lepšega prizorišča, na vrh so se namreč zavihtele na domačem vrhuncu ženskih skokov na Ljubnem ob Savinji.Na žalost zaradi omejitev proti širjenju novega koronavirusa velikega veselja z njimi niso mogli deliti navijači, ki bi zagotovo znova dodobra napolnili prostor ob izteku 94-metrske naprave pod Rajhovko. Samo lani so, denimo, prireditelji v dveh dneh našteli kar 12.000 gledalcev. Lahko si le predstavljamo, kakšno veselico bi pripravili letos.Da so minuli konec tedna skakale pred praznimi »tribunami«, so obžalovale vse po vrsti, seveda tudi Rogljeva, ki običajno privabi največ organiziranih privržencev na Ljubno. »Da jih ni bilo tu, je prav žalostno. A vemo, da so za nas stiskali pesti od doma. Ta zmaga je (tudi) zanje,« je 26-letna skakalka z Jezera pri Podpeči posvetila uspeh vsem navijačem in ljubiteljem (ženskih) skokov na sončni strani Alp.Z Rogljevo so se strinjale tudi preostale članice naše udarne ekipe, ki so z odličnimi nastopi potrdile vrhunsko pripravljenost. Da bo Slovenke, ki so tako lani kot tudi predlani na ljubenski ekipni preizkušnji osvojile drugo mesto, v soboto težko ugnati, je že s prvim sijajnim skokom, dolgim kar 96 metrov, s čimer je le za pol metra zgrešila rekord skakalnice Avstrijkeiz leta 2017, napovedala Ema Klinec. Tako je domači ekipi že na začetku zagotovila zajetno prednost, ki je tekmice vse do konca niso (z)mogle nadomestiti; na koncu so imele naše junakinje 17,9 točke naskoka pred drugouvrščenimi Norvežankami in 35,9 pred tretjeuvrščenimi Avstrijkami.»Bile smo tako samozavestne, da smo verjele, da nam bo uspelo. To nas je dejansko pripeljalo do zmage, tople vode ni bilo treba odkrivati,« je pojasnila 22-letna reprezentantka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je bila najboljša posameznica ekipne preizkušnje.Klinčeva je odlično tekmovala tudi na včerajšnji posamični tekmi, na kateri je za vsega 1,4 točke zaostala le za presenetljivo zmagovalko. Mlada Norvežanka (12. decembra je dopolnila 19 let) je tako že v svojem drugem nastopu med elito (v Ramsauu je bila pred mesecem dni 33.) prvič okusila slast v svetovnem pokalu. Če pa bi sodniki bolj upoštevali slog (beri: nagradili predvsem Emin doskok v telemark), bi bila na vrhu naša skakalka, ki je po uvodni seriji še vodila.»Norvežanki bi čestitala za zmago! Tudi sama moram biti zadovoljna, na svoji prvi tekmi v sezoni sem dosegla prve stopničke. V finalu mi je bilo v čast skakati kot zadnja, to so dragocene izkušnje, tudi iz tega sem se nekaj naučila,« je povedala članica SSK Žiri, potem ko se je devetič zavihtela na oder za najboljše smučarske skakalke na svetu. Točke so si od naših priskakale tudi Nika Križnar (10.), Urša Bogataj (11.) in Špela Rogelj (24.). Z zadovoljstvom je pod obe preizkušnji na Ljubnem črto potegnil slovenski selektor»Za nami je super vikend, tako da moramo biti zadovoljni. Konkurenca je močna, tudi v drugih reprezentancah trenirajo in napadajo,« je pojasnil glavni trener naše reprezentance, ki je po zgodovinski prvi ekipni zmagi izjavil: »Boljše bi bilo le, če bi dosegli tudi rekord skakalnice ...«