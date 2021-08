Velika menjava v ligi NBA: Dragić zapušča Miami

Dragić zapušča Miami. FOTO: Usa Today Uspw Reuters Pictures

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance, ki je lani z Miamijem izgubil v velikem finalu NBA, bo zamenjal delodajalca. V veliki menjavi igralcev, v kateri je Miami dobiliz Toronta in za 90 milijonov dolarjev zadržala na Floridi, se v Toronto seli Dragić.Lowry bo po devetih sezonah pri moštvu Toronto Raptors (mnogi ga imajo za najboljšega igralca tega kluba v zgodovini, ki je Toronto leta 2019 popeljal tudi do naslova prvaka) kariero nadaljeval na Floridi.Že Lowry sam je prek spletnih omrežij napovedal, da bi se rad preselil v Miami, ESPN pa poroča, da bo za tri leta podpisal pogodbo, vredno 90 milijonov dolarjev.V zameno zanj se k Torontu selitain 35-letni Dragić. Miamiju je uspelo zadržati Robinsona, ki je podpisal petletno 90 milijonov dolarjev vredno pogodbo. To je za ESPN potrdil njegov agent