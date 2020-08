Velika drama s pričakovanim koncem

Ohranil je mirno kri

Beli na potezi

Carlsen –​ Nakamura, Magnus Carlsen Tour (finale) 2020. Kako je svetovni prvak svoj napad z natančnim nadaljevanjem hitro pretvoril v zmago?



REŠITEV:

1.Ld3! Da4 2.Le5! Td5 3.Da7 1:0

Svetovni prvakje zmagal tudi na sklepnem spletnem turnirju prve elitne serije v šahu. Njegov finalni obračun z ameriškim specialistom za hitre oblike šahaje prinesel najboljši možni razplet spektakularnega tekmovanja in si nedvomno zasluži oznako epski. Da sta oba v dobri formi, sta dokazala že v polfinalu. Nakamura se je ekspresno prebil čez prvo oviro, saj je Rusa, zmagovalca drugega turnirja serije, ugnal s 3:0 v mini dvobojih. Carlsen je proti Kitajcusicer izgubil prvi niz, a je nato kljub temu prepričljivo slavil s 3:1.V finalnem obračunu na štiri dobljene minidvoboje je Nakamura, na drugem turnirju serije je s polfinalno zmago Carlsenu preprečil poker zmag na štirih turnirjih rednega dela, kar trikrat prešel v vodstvo in Carlsen ga je moral vseskozi loviti. Norveški as je na trenutke deloval skorajda obupano proti čvrstemu in izjemno iznajdljivemu nasprotniku, ob utrujenosti, ki je bila vidna pri obeh, se je v zaključku finala spopadal še z bolečinami v hrbtenici. Vseeno je izsilil odločilni, sedmi minidvoboj, v katerem tudi po štirih partijah rednega dela še ni bilo zmagovalca.Prva od dveh partij hitropoteznega podaljška je prinesla novo zmago Nakamuri, ki je za končno zmago potreboval le še en remi. A pod pritiskom je prvak ohranil mirno kri in še enkrat izenačil rezultat. Končna odločitev o zmagovalcu je padla v t. i. zlati partiji, v kateri ima beli minuto več časa za razmišljanje, a črnemu uspeh prinese že remi. V najdražji letošnji hitropotezni partiji je bil razplet v devetih minutah vreden kar 60.000 dolarjev, kolikor je znašala razlika med prvo in drugo nagrado. Carlsen je vodil črne figure in po razburljivi igri prišel do želenega izida.Postavil je neprebojno pozicijo, v kateri Nakamuri niti časovna prednost ni več pomagala in je moral kljub impresivni predstavi znova priznati premoč velikemu tekmecu. Magnus Carlsen Chess Tour je bil s poslovnega stališča velik uspeh in hkrati izvrstna promocija igre. Z več kot 70 milijoni spletnih ogledov je podrl vse rekorde podobnih šahovskih dogodkov, v živo so ga prenašali na največji norveški komercialni televizijski postaji TV2 in treh športnih programih. Zato ni presenetljivo, da je prvak kmalu po koncu turneje že napovedal njeno vrnitev. Druga sezona se bo po napovedih začela že novembra, zaključek pa bo septembra 2021.