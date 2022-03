Velik obliž na rano: Žiga Jelar zmago poklonil pokojni mami

Kakšen razplet prve posamične tekme finala svetovnega pokala v Planici! Štirje Slovenci na prvih štirih mestih, najvišje pa Žiga Jelar, ki je dosegel tudi svojo prvo zmago v karieri.

Doslej je bil 24-letnik že dvakrat na zmagovalnem odru, nazadnje prejšnji teden v Oberstdorfu, tokrat pa prvič pokoril vso konkurenco. Za njim so se zvrstili še trije Slovenci; drugi je bil Peter Prevc, tretji Anže Lanišek, četrti pa Timi Zajc. Jelar je z današnjo zmago obenem prevzel tudi vodstvo v boju za mali globus za polete in ima 20 točk prednosti pred Zajcem in 30 pred svetovnim rekorderjem Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je bil danes šesti.

»Kaj naj rečem? Dokazal sem vsem, da sem res borec. Kljub raznim komentarjem, da sem iskal izgovore in se smilil sam sebi, pot res ni bila lahka. In zdaj tu stojim v Planici. Izjemno, res,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal Jelar.

»Od 3. leta hodim v Planico gledat zmage Roberta Kranjca in Petra Prevca, neverjetno. Če bi mi kdo rekel, kaj mi bo uspelo, bi mu odvrnil, naj napiše knjigo. Zmago bi rad posvetil pokojnemu očetu dobrega prijatelja, ki je bil 'krivec', da sem se sploh vpisal v smučarske skoke, in pokojni mami, ki mi je rekla le, naj pridem dol z letalnice živ,« je še dejal Jelar, za katerega je današnja zmaga brez dvoma obliž na rano te, zanj izjemno težke sezone.

Izjemna kulisa v Planici. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Zaradi covida potreboval zdravniško pomoč

Na zaključnih pripravah pred olimpijsko sezono je bil pozitiven na covid-19 in tako močno zbolel, da je moral poiskati tudi zdravniško pomoč. Koronska okužba mu je, kot je takrat dejal za STA, odnesla vse, za kar je trdo garal v spomladanskih in poletnih mesecih in zelo dolgo se je pobiral.

Štiriindvajsetletnik se je v A-reprezentanco vrnil za 70. novoletno turnejo, vendar se mu povratek ni izšel po željah, ostal je tudi brez olimpijskih iger v Pekingu. V zadnjem delu sezone pa je lovil formo v celinskem pokalu, dobri nastopi so mu prinesli novo priložnost v zaključku sezone. Februarja v Lahtiju se je prvič prebil med najboljšo deseterico to sezono, nato se marca spet vrnil v celinski pokal, nanizal nekaj uvrstitev na stopničke, zdaj pa se je povzpel na zmagovalni oder tudi na najvišji ravni.

Že dvakrat slavili trojno zmago

Pred tem so Slovenci dvakrat slavili trojno zmago v svetovnem pokalu. Nazadnje 30. januarja 2016 v Sapporu, ko so se na prva tri mesta uvrstili Peter Prevc, Domen Prevc in Robert Kranjec, pred tem pa le še leta 2014 prav tako na tem japonskem prizorišču, ko je 26. januarja 2014 na skakalnici Okurayama Jernej Damjan dosegel svojo edino zmago v pokalu, Peter Prevc je bil drugi, tretji pa Kranjec.

Tretjič so slovenski skakalci napolnili zmagovalni oder. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

V soboto bo pod Poncami na sporedu zadnja moštvena tekma sezone, na kateri bodo Slovenci prvi favoriti za zmago. Prva serija se bo začela ob 9.45.