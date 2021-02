Velepec nasmejal tuje trenerje

Dolgo je bilo odštevanje od septembra 2018, ko je bilo jasno, da bo Slovenija drugič v bogati smučarski zgodovini pripravila svetovno prvenstvo v biatlonu. In zdaj je to pred vrati. Uvodna slovesnost, žal v teh novih razmerah le v prenosu prek spleta, bo drevi ob 18. uri, še prej bo na prenovljenem pokljuškem stadionu uradni trening za jutrišnjo tekmo v mešanih štafetah.



Po navadi sta pred velikimi tekmovanji med akterji navzoči neučakanost in živčnost, a obenem se prepletata tudi z dobro voljo. V dejanskem pomanjkanju druženja in skupnih dogodkov se stari znanci iz biatlonske družine, kot je to pisano druščino imenoval nekdanji predsednik mednarodne zveze Anders Besseberg, razveselijo snidenj.



Zato nikakor ni presenečalo, da je bilo včeraj na strelišču in ob progi na Rudnem polju zaznati predvsem dobro voljo. Razgrinjal jo je tudi glavni trener slovenske moške ekipe Uroš Velepec, ko se je s stanovskimi kolegi iz tujine šalil ob muhastem vremenu, ki je iz minute v minuto spreminjalo svojo podobo: na Pokljuki smo lahko v dobri uri treninga doživeli sneg, dež, veter in prijazne sončne žarke ... »Ha, kar poglejte, kakšno prvenstvo vam pripravljamo, prav vse vam ponujamo,« je nasmejano namigoval kolegom iz tujine.

Največja zmaga negativni izvidi

Dobre volje so bili tudi v slovenskem taboru že pred včerajšnjim prvim treningom na prizorišču z novimi tarčami, posebej pripravljenimi le za to prvenstvo. »Naša največja zmaga je za zdaj pošiljka izvidov testiranja iz bolnišnice na Golniku,« je bil zadovoljen vodja slovenske reprezentance Janez Ožbolt in potrdil, da so bili prav vsi testi koronavirusa negativni in da bodo tako brez skrbi startali prav vsi tekmovalci in tekmovalke slovenske izbrane vrste.



Četverica med njimi se bo preizkusila prvič jutri, ko bodo zdaj že tradicionalno to največje tekmovanje biatlonske sezone odprle mešane štafete, današnji uradni trening, od 14. do 16. ure, bo tudi razkril, kakšna bo slovenska postava na premieri. V moški polovici sta predvidena Jakov Fak in Klemen Bauer, med biatlonkami zanesljivo Polona Klemenčič.

Pokljuka je pred dnevi, ko so tu ob adutih domače reprezentance vadili še Rusi in Ukrajinci, ponujala podobo zimske pravljice s čistim alpskim zrakom v okrožju Triglavskega narodnega parka, zadnja dva dneva pa nista bila ravno sanjska. Temperatura je šla nad ničlo, dež je uničeval izjemen trud prirediteljev na progi in ob njej.



»A na srečo smo se tako temeljito in že dolgo vnaprej pripravili, da hujših nevšečnosti le ni bilo. Seveda moramo zdaj tako zdržati do četrtka, potem bo tu spet pravo zimsko vreme,« se je generalni sekretar prvenstva Tim Farčnik ozrl k drugi polovici tega tedna, ko bi se pokljuški termometer lahko spustil tudi 15 stopinj pod ničlo, hkrati pa ponudil jasno zimsko nebo z nasmejanim soncem.

