Velenjski rokometaši: okrepljene ose bodo še močneje pikale

Velenjski rokometaši so preteklo sezono ocenili za uspešno. V prvenstvu so si sicer obetali več od tretjega mesta, so pa ubranili slovenski pokal in se uvrstili v četrtfinale evropske lige. Za mnoge bo Gorenje v novi sezoni favorit številka 1 za osvojitev lige NLB. Ekipa Zorana Jovičića je doživela malo sprememb. Kar je še pomembnejše, okrepila se je. Priprave se bodo končale s superpokalno tekmo proti Celju Pivovarni Laško 3. septembra.

Gorenje se je spet zbralo pozneje od glavnih tekmecev iz Celja, Trebnjega in Ribnice, kar je malce presenetljivo glede na to, da je zadnji dve sezoni začelo slabo. Lansko pomlad se je izšlo z naslovom prvaka, letos pač ne. »Ne bi rekel, da je bil za to kriv pozen začetek. Bil je splet okoliščin, poškodb, težkega sporeda. Menim, da bomo pripravljeni, ko bo šlo zares,« rutine ne spreminja Jovičić, čigar ekipo čaka osem pripravljalnih tekem.

4 naslove državnega prvaka je doslej osvojilo Gorenje (2009, 2012, 2013, 2021).

V Rdečo dvorano so prišli David Kovačič, vratar Matevž Skok, Urban Pipp in Martin Hebar. Krožni napadalec Kovačič, ki je do poškodbe leta 2019 blestel v dresu Rika Ribnice, se je vrnil v domovino iz druge nemške lige. Nekdanji reprezentant Skok, bronasti s SP 2017, se v domače mesto vrača po 12 letih, levoroka Pipp iz Loke in Hebar iz Jeruzalema bosta zapolnila praznino kapetana Davida Miklavčiča, ki je postal direktor in zamenjal Janeza Gamsa.

Okostje bodo še naprej sestavljali Domen Tajnik, Tilen Sokolič, Jernej Drobež, Matic Verdinek, Timotej Grmšek, Kenan Pajt in vratar Emir Taletović ter omenjena Drobež in Haseljić. Enej Slatinek Jovičić, Peter Šiško in Branko Predović bodo za sezono bolj izkušeni, priložnost bo dobil visoki 19-letnik Tarik Mlivić. Sliši se obetavno ...

»Rekel bi, da imamo dobro sestavljeno moštvo. Nekaj centimetrov in izkušenj smo žrtvovali za mladostno zagnanost. Imamo tudi več širine, kar bo pomembno v dolgi sezoni,« je ocenil Jovičić, ki kot po navadi ni govoril o konkretnih ciljih, je pa malce bolj odkrito kot prej potrdil, da bo Gorenje poskušalo krojiti vrh v vseh tekmovanjih. Začetek sezone v DP bo znova zahteven: Ribnica doma, Maribor v gosteh, Celje doma, Slovenj Gradec v gosteh.

Pasti vsepovsod

»Liga bo še bolj izenačena kot doslej. Poleg vodilne četverice sta se močno okrepila Koper in Slovenj Gradec, povratnika Krka in Krško bosta še bolj mešala štrene kot Ljubljana in Šmartno. Na slab dan lahko izgubiš proti vsakomur. Davek bodo terjale tudi evropske tekme, čeprav vsem klubom privoščim čim daljšo sezono, saj bi bilo to super za slovenski rokomet,« pravi Zoki, ki si želi predvsem zdravja, tudi v luči spet vzpenjajočega se covida. Gorenje bo nastopilo v pokalu EHF, po kakovosti tretjem evropskem tekmovanju. Glede na to, da je bilo nazadnje zelo konkurenčno v močnejši evropski ligi, bo spadalo med favorite. »Lanska izkušnja je bila odlična in gotovo se želimo pokazati svetu,« še dodaja nekdanji reprezentant, ki vselej stavi na trdo delo: »Mene zanima samo, da trgamo na vsaki tekmi.«