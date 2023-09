Vedno na zmago, drugače ne zna

Slovenska ženska nogometna reprezentanca zaseda 40. mesto na Fifini lestvici, najvišje v zgodovini, vseeno pa je za njo turbulentno obdobje, ki se je končalo z odstopom selektorja Boruta Jarca. Na reprezentančni klopi ga je zamenjal 39-letni Saša Kolman, ki je pred začetkom lige narodov (Slovenija igra v skupini B) navdušen nad odnosom in potencialom nogometašic.

Le tri dni pred reprezentančnim zborom za uvodne tekme premierne ženske lige narodov je slovenska članska selekcija dobila novega prvega moža stroke. Z izzivom se je spoprijel 39-letni Saša Kolman, nekdanji branilec Primorja, Gorice, Nafte in Tolmina, ki že ima trenerske izkušnje iz tujine. Nekaj časa je opravljal vlogo glavnega trenerja kluba South Melbourne, nato je prevzel vodenje akademije slovitega madridskega Reala v Združenih arabskih Emiratih, od koder se je ob začetku pandemije vrnil domov in prišel na nogometno zvezo.

»Liga narodov bo do konca leta zelo pomembna za spoznavanje, da si ustvarim sliko o reprezentanci. Mlada ekipa, velik potencial, svetla prihodnost je pred nami. Prepričan sem, da lahko dekleta dajo še več. Nekatere poznam s seminarjev, ogledal sem si tudi nekaj tekem in bil prijetno presenečen, res se veselim dela. Zmaga je naš glavni cilj, drugače ne znam delati. Želim, da tako razmišljajo tudi igralke,« visokih ambicij ne skriva Kolman. Priznal je, da ob ponujenem izzivu ni omahoval: »Ni bilo veliko časa za razmislek, hitro se je bilo treba odločiti. A pravih pomislekov niti ni bilo, ko te pokliče reprezentanca in dobiš priložnost, da zastopaš svojo državo, se ji malokdo lahko upre.«

Najprej Češka, potem BiH

Slovenija bo v septembrskem terminu odigrala prvi dve tekmi v prvi sezoni ženske lige narodov, reprezentanca jo začenja v ligi B. Najprej v petek ob 16. uri v Krško prihajajo reprezentantke Češke, štiri dni pozneje bodo Slovenke gostovale v Bosni in Hercegovini. »Naši cilji so jasni: dve zmagi, želimo si po tri točke na obeh tekmah. Dale bomo svoj maksimum. Upam, da se bo izšlo. Imamo svojo kakovost, ekipa je ostala praktično enaka,« se je selektorjevega optimizma že »nalezla« napadalka Mure Špela Kolbl.

Vprašanje kapetanke še ostaja odprto, uvodne štiri dni z novimi varovankami želi Kolman izkoristiti predvsem za spoznavanje karakteristik reprezentantk. Njim bo podrejena tudi taktika, strokovno vodstvo pa obljublja »hiter, agresiven, sodoben nogomet z veliko teka«.