Večni derbi za dvesto milijonov

Zadnje dejanje koronske nogometne sezone 2019/20 v Angliji na Wembleyju ne prinaša tako zvenečega dvoboja, kot sta ga v finalu pokala FA uprizorila Arsenal in Chelsea, a vložek v dvoboju manj znanih londonskih tekmecev Fulhama in Brentforda je ogromen: 170 milijonov funtov (dobrih 190 milijonov evrov), ki jih bo prejel tisti, ki se bo kot zadnji uvrstil v premier league.



Iz championshipa sta se neposredno med otoško elito uvrstila stara znanca Leeds in West Bromwich Albion. Fulham je sicer bolj ali manj reden član premier league, leta 2018 se je vanjo vrnil po štirih letih, a takoj spet izpadel. Za Brentford bi bila zmaga zgodovinska, nazadnje je bil v prvi ligi pred 73 leti, skoraj 200-milijonska finančna injekcija bi mu razkrila nova obzorja. Fulhamu denarja ne manjka. Lastnik je namreč ameriški milijonar pakistanskega rodu Shahid Khan, ki je leta 2013 klub kupil od Mohameda Al Fayeda, očeta Dodija, ki je umrl v prometni nesreči s princeso Diano v Parizu. Khan je tudi lastnik moštva Jacksonville Jaguars v ligi NFL, po Forbesu je imel junija letos 11,8 milijarde dolarjev (10 milijard evrov) vredno premoženje in je bil leta 2012 na naslovnici revije Time predstavljen kot poosebljenje ameriškega sna. A nocoj denar ne bo igral vloge na kultni zelenici. Fulham (ustanovljen 1879.) so v zadnjih letih vodila nekatera znana trenerska imena (Martin Jol, Felix Magath, Slaviša Jokanović), tudi Claudio Ranieri, ki pa je lani mesto prepustil neizkušenemu, a očitno nadarjenemu Scottu Parkerju (39), nekdanjemu igralcu Fulhama. Parker ima v napadu glavno orožje v srbskem reprezentantu Aleksandru Mitroviću, s 26 goli prvemu strelcu lige, a njegov nastop je vprašljiv. Čebele se selijo Brentford (ustanovljen leta 1889) je 29. julija proti Swanseaju odigral zadnjo tekmo na legendarnem Griffin Parku, zgrajenem leta 1904 in znanem po tem, da ima kot edini pub na vsakem od štirih vogalov. Moštvo bo odslej igralo na novem objektu Brentford Community Stadium. Tudi ta je od Fulhamovega Craven Cottagea oddaljen vsega 7,5 km, kar pomeni, da bo šlo za enega od vrhuncev močnega lokalnega rivalstva, ki traja že 100 let. Škoda, da na Wembleyju ne bo navijačev, a morda je bolje tako, pogosto je njune tekme spremljalo nasilje. Lastnik čebel, kakršen je vzdevek Brentforda, je Matthew Benham, pravo nasprotje mogotca Khana. Je zapriseženi navijač kluba od otroštva. Seveda ima tudi veliko pod palcem. Je stavniški guru, ustanovitelj vodilne stavne borze Matchbook in ima stavno hišo Smart Odds. Je tudi lastnik danskega kluba FC Midtjylland, s tem je povezano tudi imenovanje danskega trenerja Thomasa Franka leta 2018. Odkar je Benham prevzel klub leta 2014, je vanj vložil več kot 100 milijonov evrov svojega denarja in se zavezal, da ga bo pripeljal v prvo ligo. Nocoj bo imel priložnost uresničiti sanje. In seveda tudi zaslužiti. Takšnega enkratnega vložka v njegovih hazarderskih poslih še ni bilo.