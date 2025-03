Večni derbi privabil znane obraze (FOTO)

Slovenija pozna samo en pravi derbi. To je nogometni večni derbi med NK Maribor in NK Olimpija. Potem ko so Ljubljančani Olimpijo ponovno oživili leta 2005 in jo v letu 2009/10 vrnili v prvo ligo, sta se večna rivala medsebojno pomerila 63-krat. 25-krat so zmagali 16-kratni prvaki izpod Kalvarije, 14-krat so slavili Ljubljančani, 24-krat sta se večna tekmeca razšla brez zmagovalca.

Viole so pripravile izjemno navijaško kuliso. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

John Michael Denhof, nekdanji predsednik uprave OTP banke, je tekmo spremljal med Violami.

Letošnjo sezono so zeleni začeli veliko bolje od vijoličastih, saj so imeli še pred dobrim tednom dni kar šest točk naskoka pred večnimi rivali s tekmo manj. Pa so namesto devetih točk prednosti vijoličastim dali upanje, da z zmago v Ljudskem vrtu prvenstvo naredijo ponovno zanimivo. 9500 gledalcev, med katerimi ni manjkalo znanih obrazov, je na sončno nedeljo v Ljudskem vrtu naredilo lepo kuliso. Bil je pravi praznik nogometa, navijanje je bilo izjemno na obeh straneh, dasiravno so tako Viole kot Green Dragons prve pol ure sede in brez navijanja protestirali zaradi nove navijaške zakonodaje.

Acun Ilicali, turški medijski mogotec, v družbi Uroša Mlakarja, lastnika verige Teta Frida in podpredsednika NK Maribor.

Adam Delius, predsednik NK Olimpija, je tekmo spremljal v družbi direktorja Igorja Barišića.

Zmage so se veselili Mariborčani, ki si jih je ogledal tudi novi turški vlagatelj Acun Ilicali, ki je nogometašem Maribora obljubil petkratno premijo za zmago. Nekdanji predsednik uprave OTP banke, ki je eden glavnih sponzorjev, John Michael Denhof, ki se je konec leta poslovil od vodenja druge največje banke pri nas, je tekmo spremljal na južnem sektorju – med violami.