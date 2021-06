Več enajstmetrovk in golov na EP

Petkov večer prinaša start evropskega prvenstva v nogometu. Navijači gojijo visoka pričakovanja, pričakujejo čim več golov, lepih tekem in dramatičnih scenarijev ter – pravilne sodniške odločitve. Tudi epske (ne)pravilne poteze mož v črnem so del čudovite igre z žogo. O novih smernicah na euru 2020 smo govorili z Robertom Rosettijem, glavnim sodniškim inštruktorjem Uefe.



Rosetti je nasledil slovitega Pierluigija Collino, nedavno pa je skupini novinarjev predstavil novosti v sojenju in pravilih igre na posebni videokonferenci. »Aplikacija tehnologije v športih, kakršni so tenis, odbojka itn., kjer gre za dejstva, je preprosto. V nogometu lahko zaidemo v dilemo tudi s pomočjo VAR (Video Assistant Referee, slo. videopomočnik sodnika), saj specifični dogodki omogočajo različne interpretacije,« je Rosetti izpostavil ključni izziv sodnikov.



Uefa bo v sozvočju z inštitutom za pravila nogometne igre (Ifab) uveljavila več novosti na EP, glavne in najbolj vidne bodo zadevale igranje z roko v kazenskem prostoru, prekrške za rumeni in/ali rdeči karton, množične prepire, zavlačevanje igre, mobing do sodnikov, simuliranje prekrškov in ofsajd. Med državami z eno ekipo tudi Slovenija »Vsak dotik žoge z roko seveda ni kazenski strel,« je razkril Rosetti in dodal: »Če je roka v naravnem položaju za konkretno biomehanično dejanje igralca – po oceni glavnega sodnika –, ne bo strela z enajstih metrov. In še: igralci bodo poleg najstrožje kazni z bele točke prejeli rumeni karton le v primeru igranja z roko, kadar bo žoga letela proti vratom.«



Italijan je razkril zanimivo novost, ki se resda pripeti le redko: »Kadar si igralec nehote žogo ustavi z roko in nato zabije gol z drugim delom telesa, bo ta priznan. Če bo gol nehote dosegel neposredno z roko, bo razveljavljen.«



Na enajstih stadionih bo aktivnih 18 sodniških ekip iz Evrope in ena iz Argentine, na sedežu Uefe v Nyonu bo nastanjenih 22 videopomočnikov sodnika (vseh 11 prizorišč EP in središče v Amsterdamu bo povezanih z Nyonom prek povezave 200 Mbit/s). Pet evropskih držav bo imelo na euru po dve sodniški ekipi, med državami z eno ekipo bo tudi Slovenija (Slavko Vinčić).

Prav VAR predstavlja svojo zgodbo in ga želi Uefa narediti čim manj vidnega za navijače. »Želimo ohraniti tekočo igro, ki bi jo prekinjali le v primeru očitne napake glavnega sodnika,« je zatrdil Rosetti.



Nekdaj odlični italijanski sodnik (njegov je bil tudi finale eura 2008) je selektorje in kapetane vseh 24 reprezentanc na posebni delavnici opozoril, da glavni sodniki s pomočjo VAR ne bodo več prezrli nepravilnosti, ki so se dogajale prej.



»VAR bo striktno opozoril glavnega sodnika, če bo ta prezrl nevaren start za rdeči karton, udarec s komolcem v glavo (pri skoku), vlečenje za majico v kazenskem prostoru, simuliranje prekrška v kazenskem prostoru in neprimerno gestikulacijo igralcev proti sodnikom,« napoveduje 53-letnik iz Torina. Na euru bi torej lahko videli več golov z enajstih metrov in več kartonov obeh barv.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: