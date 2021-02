Ve, kaj šteje na velikih tekmovanjih

Slovenski ljubitelji smučarskih skokov in športa nasploh po sanjskem razpletu za novopečeno svetovno prvakinjo Emo Klinec na četrtkovi ženski preizkušnji nestrpno pričakujejo tudi današnjo moško tekmo na srednji napravi v Oberstdorfu (16.30). Od nje si veliko obetajo tudi v našem taboru, velikih pričakovanj ne skriva niti v tej sezoni najboljši slovenski skakalec Anže Lanišek.



»Imam velike želje. Vemo, kaj šteje na velikih tekmovanjih. Moj cilj je kolajna,« je dal 24-letni Domžalčan jasno vedeti, da meri na žlahtno kovino. Da jo je sposoben osvojiti, je letos dokazal že večkrat. Navsezadnje je v predolimpijski zimi svetovnega pokala 2020/21 že štirikrat stal na zmagovalnem odru, od tega trikrat na drugi stopnici (po Engelbergu še dvakrat v Zakopanah). V skupnem seštevku ta čas drži 6. mesto in je tako odlično na poti k svoji z naskokom najboljši končni uvrstitvi.



Da v Oberstdorfu spada vsaj v širši krog favoritov, je Lanišek potrdil že na uvodnem treningu na 106-metrski skakalnici pod Senčno goro, na katerem je imel peto in drugo oceno. »Veliko nas je sposobnih poseči po vrhu, krog kandidatov za osvojitev katere od kolajn je širok, prav lahko pa kdo skoči tudi iz ozadja in preseneti,« je razmišljal član SSK Mengeš, ki dobro ve, kaj je predpogoj za dosego odmevnejše uvrstitve. »Moral bom ostati miren, sproščen in se dobro zbrati za nastop – to je tisto, kar prinaša rezultat,« je pojasnil Žaba, kakor se glasi njegov vzdevek.



Malo več časa je preživel z družino



Na vprašanje, ali pred tekmo čuti pritisk, je odvrnil, da si ga tako ali tako vsak ustvari sam v glavi. »Upam, da se bom lahko čim bolj osredotočil nase in na svoje skoke. Če si preveč razbijaš glavo z rezultatom, pričakovanji in željami, to zagotovo ni najbolje – takšne stvari ti zgolj jemljejo energijo,« je razložil Lanišek, ki se je v zadnjih letih precej umiril.



»Največje zasluge za to pripisujem terapevtki Meti, ki mi kaže pot, kako (p)ostati miren,« je razkril Anže, ob katerem je glavni trener Robert Hrgota v sinočnji kvalifikacijski ogenj poslal še Žigo Jelarja, Bora Pavlovčiča in Ceneta Prevca. Potem ko je minuli konec tedna – tako kot večina članov slovenske reprezentance A – izpustil tekmovanje v Rasnovu, si je v krogu svojih najbližjih spet malo napolnil baterije.



»Bilo je lepo preživeti malo več časa z družino, z ženo Nastjo in sinom Ijanom Luko, ki je za nedavni tretji rojstni dan prejel v dar kolo s pomožnimi koleščki, tako da je začel vrteti pedale. Lepe sončne dneve smo tako izkoristili za sprehode v naravi,« je domžalski as zaupal pred današnjo tekmo na srednji skakalnici v Oberstdorfu, na kateri se je – zanimivo – pred šestnajstimi leti z naslovom svetovnega prvaka ovenčal Rok Benkovič, ki je bil prav tako član SSK Mengeš.



»Zaradi Roka sem začel tudi sam trenirati, verjetno si bom še enkrat pogledal posnetek njegovega podviga,« je še dejal Lanišek, v katerega velike upe polaga tudi njegov klubski trener Aleš Selak, ki je v svetovni vrh popeljal že Benkoviča. »V Roka sem takrat verjel enako močno kot zdaj v Anžeta, ki je v življenjski formi. Ali bo osvojil kolajno ali ne, je odvisno le še od dnevnega momenta, in ne dnevne forme, kajti zdaj je res vrhunsko pripravljen,« je poudaril 56-letni Mengšan.



