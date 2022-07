Van Aert do etapne zmage, Pogačar v skupnem seštevku ostaja tretji

Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Dunkerqua do Calaisa (171,5 km) se je po silovitem napadu na zadnjem kratkem vzponu odpeljal tekmecem in po treh drugih mestih le slavil etapno zmago na 109. Touru. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v cilj prišla z drugo skupino osem sekund za Van Aertom.

To je bila 36. zmaga v karieri za belgijskega zvezdnika, člana Jumbo-Visme. Prav njegova ekipa je na 900 m dolgem vzponu s povprečnim naklonom nad sedem odstotkov silovito pospešila in povsem razbila glavnino. Ta se je v zadnjih desetih kilometrih sicer v večjem delu znova združila, a je bila prednost Belgijca takrat že prevelika, da bi ga do konca etape ujeli.

V cilj je 27-letnik prišel s prednostjo osmih sekund in tako po treh drugih mestih v prvih treh etapah le zasedel sam vrh. V boju za drugo mesto je bil po sprintu večje skupine najboljši še en Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Tretje mesto je pripadlo še enemu članu Jumbo-Visme, Francozu Christophu Laportu.

V skupnem seštevku na prvih treh mestih ni sprememb

Van Aert je še naprej prvi, je pa povišal prednost pred prvim zasledovalcem, rojakom Yvesom Lampaertom (Quick-Step Alpha Vinyl). Ta ima 25 sekund zaostanka, tretji pa je ostal Pogačar (UAE Team Emirates) z zaostankom 32 sekund. Sedmi je Roglič (Jumbo-Visma), ki zaostaja 41 sekund.

V sredo bo na vrsti zelo pomembna etapa od Lilla do Arenberg Porte du Hainauta (157 km), v bližini katerega vsako leto poteka prestižna dirka Pariz-Roubaix.

Kolesarje čaka zahteven dan v sedlu z 11 odseki s tlakovci v skupni dolžini nekaj več kot 19 kilometrov. Večino teh bodo morali premagati v zadnjih 60 km etape. Trasa je sicer od Slovencev pisana na kožo predvsem Mateju Mohoriču (Bahrain-Victorious), ki je bil letos na Roubaixu peti.