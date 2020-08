Vadil tudi enajstmetrovke

Danes že prve tekme

Evropsko sezono v kvalifikacijah so že minuli teden odprli najnižje rangirani klubi v predkvalifikacijah, danes pa se bo začelo zares. Med drugim bosta lov za skupinskim delom lige prvakov začela tudi prvi britanski klub z naslovom evropskega prvaka Celtic in prvi iz nekdanje Jugoslavije Crvena zvezda.​ Pari so: Qarabag (Aze) – Sileks (Mak), Legia (Pol) – Linfield (S. Irska), Dinamo Brest (Blr) – Astana (Kaz), Celtic (Ško) – Reykjavik (Isl), Crvena zvezda (Srb) – Europa FC (Gibraltar).

Prav nič zaskrbljenosti, zgolj vselej dobrodošla športna previdnost je drža, po odhodunajstarejšega Celjana v slačilnici nogometnih prvakov, ki jih jutri v Budimpešti čaka največja evropska tekma v stoletni zgodovini kluba: dvoboj 1. kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov proti irskemu prvaku Dundalku. Celjska številka 1 že ima evropske izkušnje, saj je nekoč z Interblockom okusil moč ugledne berlinske Herthe ali Metalurga iz Donecka, zato se zaveda, da je lahko vsaka najmanjša napaka usodna.»Zmagovalni, šampionski, skratka odličen. Odmor je bil kratek in ni dopustil, da bi čez noč izginil zmagovalni duh. Ravno toliko nas je osvežil, da smo ohranili tekmovalnost. Še več, prepričan sem, da smo jo še okrepili. Vzdušje, ki ga kažemo igralci in kako je vzpostavljena hierarhija v moštvu, v katerem prevladuje prijateljstvo, a tudi spoštovanje, je na zelo visoki ravni, če ne celo na najvišji možni.«»Na vsak način. Z optimizmom me navdajajo manjše in malo večje podrobnosti. Med prve uvrščam popolno osredotočenost na evropsko bitko, saj nihče od najbolj zanimivih igralcev niti z besedo ne omenja možnosti prestopa v tujino. Med večje pa uvrščam okrepljeno igralsko zasedbo.so samo še dodali vrednost moštvu in so tudi trenerju omogočili, da ima na voljo širino, možnost menjavanja igralcev in vzdrževanja ali narekovanja igre visokega ritma, kar bo zelo pomembno, saj bomo v silovitem in napornem uvodnem delu sezone igrali na treh frontah.«»Ogledali smo si Dundalkovi zadnji prvenstveni tekmi. Z Bohemianom je v gosteh izgubil z 1:2, z Waterfordom pa je doma igral 2:2, potem ko je izgubljal z 0:2. V povezavi s trenerjevimi ocenami in izkušnjami, saj nam je povedal, kako je z Olimpijo igral proti Shelborurnu in Bohemianu, je ocena takšna, da tekmece odlikuje odgovornost v igri. Ko izgubljajo, izgubljajo tesno, favorizirajo pa igro prek bočnih položajev in s predložki pred vrata.«»Bolj kot ne je Dundalk moštvo, ki ima značilen čvrst in moštven pristop, sili z igro naprej. Zelo močan je pri tako imenovanih odbitih, drugih žogah, kar razkriva, da so igralci zelo agresivni. Med vidnejšimi igralci je bil zaradi svojega sloga igre, saj ga je veliko vsepovsod na igrišču, Srb.«»Ne, ne bi o tem, kdo je večji favorit. Za mene je dovolj, če povem, da se ne obremenjujemo toliko s tekmeci kot s seboj. Takšna smer je pravilna in nam je tudi prinesla naslov prvaka.«»Najraje bi bil brez dela, toda vsi moramo vedeti, da vratar brez odličnega moštva ne more opraviti veliko. Čudežev ni, če moštvo ne diha kot eno. Mi zdaj dihamo kot eno.«