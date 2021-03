V zraku preživeli osem ur in preleteli 5000 km

Strokovni štab reprezentance je v zadnjih dneh reprezentantom odmerjal napore s pipeto, saj so bili vse bolj utrujeni. FOTO: Jernej Suhadolnik

En predsednik črpa nafto, drugi ponuja hotele

Slovenci so v Sočiju vnovič doživeli pravi nogometni utrip, saj si je tekmo ogledalo 13.000 ruskih navijačev. FOTO: Jevgenija Novoženina/Reuters

Tudi na Cipru poznajo 200 let grške revolucije

V grške barve so obarvali tudi obzidje mestne hiše v Nikoziji in tako zaznamovali 200-letnico začetka grške vstaje izpod Turkov. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Slovenci so spravili pod streho najzahtevnejši teden kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Ne gre za tri tekme z neugodnimi reprezentancami, saj so bili v podobnem položaju tudi drugi v Evropi. Bolj je šlo za velik logistično-potovalni zalogaj, ki je dobil v času izrednih razmer dodatno razsežnost. Soči in Nikozija bosta zapisana v arhiv slovenske nogometne družine kot posebna izkušnja.Slovencem je prvič odleglo na predvečer zadnje od treh marčevskih tekem: rezultati vseh testov v gostujoči odpravi so bili še tretjič v tednu dni negativni – to velja za igralce, strokovni štab, vodstvo NZS in novinarje. Selektorjuin reprezentantom je preostala »le« še priprava na sinočnjo tekmo v Nikoziji.Rekordnih enajst dni dolg prvi del operacije Katar 2022 je bil res edinstven. Prvič so bile na sporedu tri tekme, ki štejejo za točke, za nameček je bilo treba dvakrat obiskati oddaljena prizorišča. Podobno je bilo lanskega oktobra v Prištini in Kišinjovu, toda v resnici gre za Sloveniji bližji mesti in pod črto eno tekmo manj.Slovenska odprava je preživela v zraku približno osem ur in preletela dobrih 5000 km: dan po zmagi s Hrvaško je sledil polet iz Ljubljane v Soči (2000 km; 2 uri in 50 minut), takoj po sobotnem porazu ob Črnem morju polet iz Adlerja v Larnako (1100 km; 1 ura in 50 minut) ter nazadnje še vrnitev v domovino, ki je zahtevala dodatne dobre tri ure za dobrih 2000 km zračne linije.Za čezatlantske potnike to zveni kot izlet od Ljubljane do Trojan, toda skupaj z varnostnimi pregledi na letališčih, testiranji in posebnostjo potovanj v času pandemije koronavirusa gre za zanimivo edinstveno izkušnjo, ki je pobrala akterjem veliko energije kljub temu, da je bilo na airbusu A 320 hrvaškega letalskega prevoznika Trade Air veliko prostora in ''vsjo v porjadke'', kot bi rekli Rusi. Ob tem podaljša prijavo tudi 25 kosov večje prtljage, ki spremlja nogometno reprezentanco na potovanjih.Nekateri fantje, ki jih danes in jutri čaka nadaljnja pot proti svojim klubom, so se včeraj vnovič testirali na covid-19, preostali so se vrnili na delo že prej. Tudi predsednik NZS, ki je vodil gostujočo odpravo na severovzhodu Črnega morja in skrajnem vzhodu Sredozemlja.Vodstvo NZS je imelo delovno kosilo tako v Sočiju kot Nikoziji. Rusko delegacijo je vodil predsednik nogometne zveze (RFS)ki sodi med pomembne figure v Ruski federaciji.Rojeni Sanktpeterburžan (53) je izvršni direktor podjetja Gazprom Neft, ki premore ene največjih rezerv črnega zlata na svetu. Niso govorili le o nafti, Djukov je namreč med letoma 2008 in 2017 vodil tudi Zenit; prav ob koncu njegovega mandata pa je prispel v klubZanimiv sogovornik je tudi 58-letni predsednik ciprske nogometne zveze (KOP), ki je Slovence gostil na delovnem srečanju v Nikoziji.je diplomiral iz hotelskega menedžmenta in športbiznisa, njegov posel je športni turizem, ki v Nikoziji in drugih ciprskih mestih močno cveti. Ciprska reprezentanca je bila nastanjena v nikozijskem hotelu Hilton, v katerem se je leta 2018 zavihtel na vrh ciprske zveze, Slovenci v hotelu Landmark, ki je nadaljeval kakovostno bivanje njihovega hotela Radisson Collection iz Sočija.Slovenci so imeli tudi na zadnji dan bivanja v Sredozemlju obveznosti že veliko pred tekmo. Matjaž Kek je dopoldne s fanti opravil lahkoten trening za aktivacijo njihovih mišic in misli, vodstvo reprezentance je imelo zadnji sestanek z gostitelji in s predstavniki Evropske nogometne zveze (Uefe), da bi vse teklo gladko.Predvsem Ciprčani so bili dobre volje že veliko pred nogometnim spopadom s Slovenci. Prav v tem tednu namreč Grki praznujejo 200 let od začetka vstaje proti Turkom, ki so jo s pomočjo Evropejcev, predvsem Francozov, Britancev in Rusov, dobili šele leta 1832. Tega se spominjajo tudi na Cipru, čeravno so prišli izpod turške oblasti nekaj desetletij pozneje kot Grki. Tukajšnji klub Anorthosis – pregnan iz turškega dela Cipra – je ob tej priložnosti prav včeraj predstavil majico in hlačke v barvah revolucije.