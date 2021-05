V ZDA rušijo rekorde, Britancem se ne mudi

Pristojni v Sloveniji so šele začeli razmišljati o vrnitvi gledalcev na športne prireditve in sprva naj bi jih bilo na tribunah zgolj za vzorec. Drugod po svetu na različne načine usklajujejo boj proti koronavirusu s postopno normalizacijo življenja. V Izraelu, kjer so precepili največji delež prebivalstva na svetu (že 55 odstotkov z dvema odmerkoma), so odprli vrata dvoran in stadionov, a prireditve zdaj prekinjajo bombe in rakete.



Na mednarodni lestvici mu sledi Velika Britanija in za njo ZDA, a tam imajo zelo pisane pristope že znotraj državnih meja. Američani so minulo soboto množično drli v pokriti stadion AT&T v Arlingtonu, dom moštva Dallas Cowboys v ameriškem nogometu, da bi v živo spremljali boksarski dvoboj za naslov svetovnega prvaka v supersrednji kategoriji med Canelom Alvarezom in Billyjem Joejem Saundersom. Kar 73.126 gledalcev jih je videlo Mehičanovo zmago, kar je svetovni rekord za dosedanje športne spektakle od lanskega izbruha pandemije.



Krepko so presegli tudi znameniti kentuckyjski derbi v konjeništvu, na katerem se je 1. t. m. zbralo 51.838 gledalcev, dodaten dokaz vse večje sproščenosti v ZDA pa bo slovita dirka 500 milj Indianapolisa. Na njej pričakujejo 135.000 ljubiteljev avtomobilizma. V ZDA so že presegli mejo 45-odstotne precepljenosti z vsaj enim odmerkom, kar jim po svoje dopušča več svobode v vsakdanjem življenju.



A iz težav se še niso izvili in samo včeraj so ameriški mediji poročali o 34.904 pozitivnih na testiranjih in 743 mrtvih v državi. Zato iz vrst medicinske stroke prihajajo opozorila, naj se prireditelji športnih tekmovanj ne prenaglijo, ti pa so pri prodaji vstopnic začeli varovati svoje interese z javnimi opozorili, da lahko koronavirus povzroči trajne zdravstvene posledice ali celo smrt. V največjih profesionalnih ligah z bogatim vsakodnevnim sporedom tekem imajo drugačne prijeme v vsaki zvezni državi.



V košarkarski ligi NBA je najbolj na široko odprlo vrata moštvo Utah Jazz, ki dopušča do 37-odstotno zasedenost sedežev z gledalci, ki so se že cepili ali imajo negativen test na covid-19. Golden State Warriors iz San Francisca so pri 35 odstotkih, medtem ko so se pri ekipi Oklahoma City Thunder edini odločili, da bodo celotno sezono igrali pred praznimi tribunami na domačih tekmah. Med moštvi slovenskih košarkarjev prednjačijo Denver Nuggets z 22 odstotki, Dallas Mavericks so pri 20 odstotkih, Miami Heat pri 15.

Britanci bolj previdni

V Veliki Britaniji so pri 53-odstotni precepljenosti, a so se bolj previdno lotili vrnitve v staro normalnost. Prvi večji test je bil finale svetovnega prvenstva v snukerju z 980 prisotnimi, ki so morali v Sheffieldu opraviti PCR-test pred prireditvijo in pet dni po njej, ves čas pa so morali nositi maske. Mlajšim od 18 let, nosečnicam in starejšim iz ogrožene populacije so prepovedali vstop. Premier Boris Johnson je nato prižgal zeleno luč 4000 navijačem v polfinalu nogometnega pokala FA med Leicester Cityjem in Southamptonom na Wembleyju.



Sobotni finale Chelsea – Leicester bo že videlo 21.000 gledalcev, od ponedeljka pa bo lahko tekme na prostem po vsej državi spremljalo do 10.000 obiskovalcev ali 25 odstotkov zmogljivosti prizorišča (upoštevali bodo nižjo številko), kar naj bi veljalo tudi za teniške dvoboje v Wimbledonu; v dvoranah največ 1000.

