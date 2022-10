V zaletni smučini ob 7.30 zjutraj

Najboljše smučarske skakalke in skakalce le še teden dni loči od starta nove sezone svetovnega pokala, ki bo postregla z več novostmi, med katerimi so nekatere prav revolucionarne. Tako zgodaj se ni začela še nobena tekmovalna zima, prvič v zgodovini pa jo bodo skakalci in skakalke skupaj odprli na istem prizorišču – v Visli. In prvikrat nasploh bodo tekmovanje najvišje ravni, če odmislimo veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS), izpeljali na plastični podlagi.

Od včeraj je znanih vseh šest slovenskih fantov, ki se bodo v sredo odpeljali proti Poljski. Strokovno vodstvo naše skakalne vrste z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu je sklenilo, da se bodo v Visli za točke svetovnega pokala potegovali Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc ter brata Prevc – Domen in Peter, torej vsi člani reprezentance A. Mimogrede: na uradni spletni strani Smučarske zveze Slovenije (SZS) je na seznamu naše udarne ekipe kot sedmi še vedno naveden tudi Cene Prevc, ki je nedolgo tega presenetil z odločitvijo, da se (počasi) poslavlja od skokov.

Najboljši slovenski skakalci zalet za uvodno prireditev svetovnega pokala jemljejo na zaključnih pripravah v Planici, kjer na ledeni smučini na Bloudkovi velikanki pilijo zadnje podrobnosti. »Zaradi visokih temperatur vstajamo zgodaj, tako da smo že ob 7.30 v smučini. Verjetno bi bili naši treningi zgodnji tudi za alpince,« je v smehu primerjal glavni trener naše moške reprezentance Robert Hrgota in pristavil, da imajo na voljo odlične razmere za vadbo. Verjetno najboljše nasploh, kar je mogoče soditi tudi po zasedenosti skakalnic(e) v dolini pod Poncami, ki bo prihodnje leto med 21. februarjem in 5. marcem prvič gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

Ženska ekipa znana danes

»V Planico so, denimo, prišli trenirat tudi Skandinavci, kar veliko pove o tukajšnjih razmerah za skakanje. No, mi jih dobro izkoriščamo, vrhunske priprave smo imeli prej tudi v Kranju in Oberstdorfu, kjer smo opravili prve skoke na ledeni smučini v letošnji jeseni,« je razkril 34-letni Velenjčan in v isti sapi pristavil, da je – kar zadeva pripravljenost njegovih varovancev – miren. »Zadovoljen sem z njihovo ravnjo skakanja, ki je visoka, tako da ne bi imel nobenih težav, četudi bi se tekma začela že jutri,« je optimistično razpoložen Hrgota. Kot je še dejal, najbolje na skakalnici še vedno delujeta Lanišek in Zajc, v zadnjem obdobju se jima je začel približevati Peter Prevc, prav veliko ne zaostajajo niti preostali trije naši potniki na Poljsko.

Med Slovenkami pa so si ob Urši Bogataj, skupni zmagovalki velike nagrade FIS in olimpijski prvakinji iz Pekinga 2022, mesto v ekipi za Vislo zagotovile tudi Nika Križnar, ki se je po septembrski poškodbi gležnja uspešno vrnila na skakalnico, Ema Klinec in Nika Prevc. Za preostali dve vozovnici se bodo v današnjih internih kvalifikacijah med seboj pomerile Taja Bodlaj, Katra Komar in Maja Vtič. »Za nami je lepa in uspešna poletna sezona, forma naših deklet pa je boljša kot pred lanskim startom sezone,« je razkril selektor Zoran Zupančič.