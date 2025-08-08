V zadnjih dveh letih Ana Bucik Jogan pogrešala dobro vzdušje

Izkušena slovenska alpska smučarka Ana Bucik Jogan, ki ji v prejšnjih dveh sezonah ni šlo, kot si je zamislila, pozitivno pogleduje proti olimpijski zimi 2025/26.

Optimizem ji vliva tudi novi trener za tehnične discipline v slovenski reprezentanci Aleš Valenti.

Kako je prišlo do sodelovanja z Valentijem in kako ste po prvih mesecih zadovoljni z njim?

»Po koncu sezone sva se večkrat slišali z Nejo (Dvornik) in se strinjali, da morava za trenerja dobiti nekoga, s katerim bova obe zadovoljni. Z Alešem sem že sodelovala, ko je bil pomočnik Sergeju Poljšku, tako da nisva začela z ničle. Ko je postal glavni trener ženske ekipe za tehnične discipline, sva imela več dolgih pogovorov, v katerih sva prisluhnila drug drugemu. Na stvari gledava podobno, kar je nujno za uspešno delo. Kot trener je strokovno dobro podkovan, poleg tega zna ustvariti dobro vzdušje v ekipi, kar sem v zadnjih dveh sezonah pogrešala. Ocenjujem, da smo se dobro uskladili, zato pozitivno gledam naprej. Verjamem, da bova imeli z Nejo okrog sebe ljudi, ki jim bova lahko zaupali, zaradi česar bova lahko na tekmah bolj sproščeni in lažje dosegli svoj maksimum.«

Z novim trenerjem je potem v ekipi zavel nov veter, ki lahko pomeni dodatno spodbudo, kajne?

»Zdaj bom govorila v imenu obeh z Nejo, s katero sva si obe želeli določene spremembe. Zato sva bili pogosto v stiku. Včasih pač začutiš, da je treba nekaj spremeniti. Pred nami je lepa zima z olimpijskimi igrami blizu Sloveniji. Verjamem, da lahko z nadaljnjim dobrim delom spektakel v Cortini pričakamo v vrhunski formi.«

Ali ste se morda med prejšnjo sezono, med katero vam ni šlo po željah, že spogledovali s koncem športne poti?

»Da, nekajkrat sem resnično pomislila tudi na to, da bi svoje smuči postavila v kot. A nekaj me je vleklo naprej in mi govorilo, da še nisem rekla zadnje. Po koncu prejšnje sezone sem si vzela več časa zase, si dobro odpočila ter spet dobila tisto potrebno energijo in motivacijo. Ko slednje nimaš več, je najbolje zaključiti. Moram priznati, da so bili trenutki, ko mi je primanjkovalo motivacije, zato sem zdaj toliko bolj vesela, da se je spet vrnila.«

Na kakšen način ste si napolnili baterije?

»Veliko časa sem preživela v družbi svojih najbližjih, ki jih pozimi zelo pogrešam. Potrebovala sem veliko nesmučarskih pogovorov, spremembo okolja in stvari, ki jih rada počnem. Na oddih sem se odpravila na Hrvaško – na morje.«

Trener je prepričan, da se lahko predvsem v slalomu vrnete na raven, na kateri ste že bili, ko ste bili članica elitne sedmerice. Kako sami ocenjujete svoje možnosti?

»Zagotovo verjamem, da sem lahko boljša, kot sem bila v minulih dveh zimah. Seveda pa me čaka še nekaj dela, da bom stoodstotno verjela v to in dosegla rezultate, ki si jih želim.«

Katere cilje boste zasledovali v novi sezoni?

»Moram reči, da so nekoliko drugačni kot v prejšnjih zimah, bolj kot na določene dosežke pa se nanašajo na željo, da bi se na snegu spet počutila sproščeno, si začela znova zaupati, našla svoje meje in se jim s smučanjem čim bolj približala. S številkami pa se nočem obremenjevati. Glede na to, da sem že bila precej v vrhu, vem, kako se pride tja. Menim, da imam pravi recept, upam, da bo tudi deloval tako, kot sem si zamislila.«

Kako ste doživeli presenetljivo vrnitev ameriške zvezdnice Lindsey Vonn?

»Najprej sem bila – tako kot verjetno vsi – zelo presenečena, nato pa me je navdušila. Dokazala je, da smučanja zlepa ne pozabiš, ko se ga enkrat dobro naučiš.«

Kje se sami vidite čez, denimo, pet let?

»Zagotovo ne več v smučanju, ki me sicer spremlja velik del življenja. Imela sem srečo, da sem se v vseh teh letih izognila poškodbam, brez njih si želim tudi skleniti športno pot. Imam pa tudi druge cilje. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani me čaka še nekaj težjih izpitov (za matematiko in fiziko), ki sem si jih prihranila za konec kariere.«

In potem boste učiteljica?

»Ne bom rekla, da se ne vidim kot učiteljica, a bomo videli, kam me bo peljala pot.«