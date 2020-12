V veseli december sodi tudi derbi

Mitja Šivic, trener Jesenic: Tudi v Ljubljani so naši navijači bolj številni in glasni.

Konec krize za Gorenjce?

Če bi bil to običajen predpraznični december, bi bilo danes v Tivoliju zelo živahno. V že tako pisanem sporedu različnih prireditev, vsesplošnega živžava, prepoznavnega vonja piškotov in kuhanega vina bi svoj delež primaknil še veliki slovenski hokejski derbi. A usoda zadnjih mesecev pač hoče drugače: tekma zmajev in železarjev, prvič v sezoni za točke državnega prvenstva, bo danes ob 17. uri brez občinstva v dvorani.Tako ljubiteljem hokejske igre pri nas, zlasti pa privržencem ljubljanske zeleno-bele barve in jeseniške rdeče, ob želji po neposrednem spremljanju tivolskega utripa ostane možnost ogleda prenosa bodisi na TV Tržič bodisi na domači spletni hokejski televiziji. Tako je bilo že ob prejšnjih predstavah večnih tekmecev doslej v sezoni, štiri tekme so bile doslej namreč od septembra naprej že na sporedu: Gorenjci so osvojili lovoriki proti Ljubljančanom v poletni ligi in nato še tekmovanju za pokal HZS, slednji so bili boljši v dosedanji medsebojni beri alpske lige.Zlasti na domačem ledu so prav gladko ugnali tekmece, v revanši na Jesenicah ni bilo zmagovalca»Ta prva tekma nam je lahko za zgled, zato smo si v slačilnici še enkrat pogledali posnetek in se osredotočili na naš preprosti in učinkoviti hokej. V zadnjem tednu namreč ni bilo tako (Olimpija je dvakrat zapored izgubila z Brunicom; o. p.), zato bo sledilo nekaj sprememb v peterkah, pa tudi sicer moramo zelo zbrano pristopiti k nalogam,« opozarja trener zmajevki že tradicionalno zelo spoštljivo govori o tekmecih z Jesenic.In gorenjski tabor? Hokejska Zgornjesavska dolina pogreša večere v Podmežakli, ni dvoma tudi o tem, da bi danes številni privrženci podprli svoje železarje tudi v Tivoliju.»Zabredli smo v krajšo krizo ter se nato proti Lustenauu vrnili na prave tirnice. Zdaj se res ne bi več oziral v prejšnje tedne, moramo se zbrati in pokazati naš pravi obraz na derbiju,« je po temeljitem včerajšnjem treningu strnil misli trener jeseniškega moštvaKot vsej javnosti mu je žal, da z izjemo uradnih oseb ne bo nikogar na tribunah: »Po tej plati zelo pogrešamo navijače. Predvsem doma, a tudi v Tivoliju so bili vedno privrženci Jesenic bolj številni in glasni kot domači obiskovalci ...«