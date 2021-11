V Toskani z rojakom, ki govori le o hrani

V napornem letu 2021 je imel vezist slovenske nogometne reprezentance Leo Štulac tudi veliko razlogov za smeh: z Empolijem je napredoval v serie A, nato prvič postal očka in se nekaj tednov pozneje razveselil še prvega gola v elitnem italijanskem prvenstvu. Sedemindvajsetletni nekdanji član Kopra se vedno rad vrne v domačo Izolo, kjer so konec julija pozdravili prvorojenko Julio.

»Vedno komaj čakam. Res sem vesel, en dan sem preživel pri družini in sem lahko užival,« nam je ob začetku priprav na tekmi s Slovaško in Ciprom v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 zaupal Štulac. Družbo mu tako kot v Empoliju dela Petar Stojanović: za slovenskim dvojcem je odličen začetek sezone v elitni serie A, kjer zasedata 11. mesto z le dvema točkama zaostanka za Juventusom. Staro damo so Toskanci avgusta tudi premagali v Torinu z 1:0. »Takoj ko sem slišal, da prihaja, sem se res razveselil. Poznava se že zelo dolgo in kar malo sem presenečen, da se je tako dobro znašel, italijanski nogomet je malce poseben, veliko je taktike,« je rojaka pohvalil Štulac. Empoli, ki leži le streljaj od Firenc, slovi po poljedelstvu, po mestu z okoli 50.000 prebivalci je ime dobila tudi lokalna artičoka.

»V Toskani je hrana nekaj neverjetnega. Kar vprašajte Stojanovića – vsak dan mi govori, kako dobro je!« se je prodornega soigralca tudi lotil Primorec, ki je pred odhodom v tujino odigral kar šest sezon v 1. SNL. Leta 2016 je oblekel dres tretjeligaša Venezie, ki jo je takrat vodil legendarni napadalec Filippo Inzaghi.

Inzaghi je neverjeten

»Pogosto je igral z nami na treningih. Ne dotakne se žoge, a da gol. Neverjetno, kako se lahko vedno znajde na pravem mestu,« je redek talent SuperPippa na lastni koži spoznal Štulac, ki letos skupaj z Benečani živi svoje sanje v serie A. Enega največjih ciljev – doseči gol v elitnem rangu – je že izpolnil, ko je septembra z roba kazenskega prostora mojstrsko zatresel mrežo Cagliarija.

»Ne bom ga pozabil. Res je bil lep in zelo sem zadovoljen, gol v serie A je bil del mojih sanj,« pravi četrti najboljši podajalec minule sezone serie B, v kateri je Empoli prepričljivo osvojil naslov. Junija je člansko moštvo spet prevzel Aurelio Andreazzoli​, dolgoletni pomočnik Luciana Spallettija, ki zdaj navdušuje z Napolijem, pa tudi Zdeneka Zemana in Luisa Enriqueja. »Že pri delu z mladimi gojimo zelo napadalno igro z veliko podajami. Marsikje po Italiji ni tako,« o klubu, ki je v mladinski ligi prvakov letos izločil Domžale, pove Štulac. Veseli ga tudi uspešna sezona Kopra v domačem prvenstvu.

»Sezono so res dobro začeli in imajo dobro ekipo. Gledal sem nekaj tekem, Maks Barišić tudi igra zelo dobro, vidim, da je v dobri strelski formi. Privoščim jim in upam, da bodo do konca v igri za naslov,« na nekoč domačo Bonifiko najlepše želje pošilja Štulac.