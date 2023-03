V Tivoliju ni bilo navdušenih: Dragić je k zmagi prispeval 19 točk

Tivolski dvoboj 22. kroga lige ABA so ciniki videli kot derbi košarkarskih moštev s koreninami v Zagrebu, pri čemer Cedevita Olimpija ima denar, a ne ve dobro, kaj naj z njim počne, Cibona pa že vrsto let pleše na robu bankrota. Hrvaški prvak je ob prekinitvi stavke zaradi zamujanja plač nudil dober odpor slovenskemu šampionu, toda zmaga je ostala doma z 91:85. Po razpletu bi vendarle težko rekli, da je bil kdo navdušen.

Deseta zasedba na regionalni lestvici je v Tivoliju nastopila brez svojega drugega najboljšega strelca Aleksandra Aranitovića, še bolj oslabljena pa je bila Cedevita Olimpija. Tako kot v sredo v Ulmu je pogrešala udarna krilna centra Eda Murića in Amarja Alibegovića, manjkal pa je tudi običajni učinek Yogija Ferrella. Ameriški organizator igre je tokrat dosegel 7 točk z metom iz igre 2:8 (za tri 1:6), v 26 minutah igre pa je zbral le eno asistenco, pet manj kot center Alen Omić. Matic Rebec je deloval precej bolj energično, znal je tudi nekoliko umiriti dirigenta gostov Borno Kapusto, ki se je izkazal z 22 točkami in 14 asistencami. V stožiški zasedbi sta bila najučinkovitejša Zoran Dragić in Josh Adams, oba sta dosegla po 19 točk.

Iskanje se nadaljuje

»Čutili smo velik pritisk in odgovornost, kar se je videlo v prvi četrtini. Bili smo brez samozavesti v napadu in imeli težave v obrambi. V pravem trenutku smo znali stopiti skupaj z vrhunsko obrambo in lahkimi koši na drugi strani igrišča. Zelo pomembna zmaga, tudi iz psihološkega vidika,« je priznal Miro Alilović, v. d. glavnega trenerja pri Cedeviti Olimpiji, ki je imela identičen izkoristek metov iz igre kot Cibona (51,7 %), izgubila skok s 26:30 in zbrala manj asistenc (21:22).

Iskanje novega stratega se medtem nadaljuje, odvisno pa bo tudi od ambicij in usmeritve za naslednjo sezono. V zadnjih letih je bil namreč razkorak večkrat očiten. V prejšnji sezoni so denimo Ljubljančani poskusili z uveljavljanjem mladih, čeprav jim Jurica Golemac od nekdaj ne zaupa, nato pa so mu začeli moštvo polniti s košarkarji, s katerimi je imel težave že pri Sixtu Primorski.