V svet po cestah, železnici in zraku

SPLIT • Razplet sinočnje nogometne tekme v Splitu je določil nadaljnjo smer, po kateri bo krenila slovenska nogometna reprezentanca. Igralci, ki jih je prejšnji konec tedna zbral selektor Matjaž Kek, so bodisi odšli vsak v svojo smer že sinoči ali pa bodo to storili danes. Gre za vsakokratni logistični izziv za Kekove sodelavce. Časi, ko so nogometaši potovali na tekme po več tednov, so minili. Edinstven bo ostal podvig iz leta 1930, ko so evropske reprezentance potovale na SP v Urugvaju skoraj tri tedne. Reprezentanca Kraljevine Jugoslavije se je tri dni vozila z vlakom do Marseilla (brez hrvaških in slovenskih reprezentantov), nato 16 dni z ladjo z Azurne obale (Villefranche) do Montevidea. Skupaj je prepotovala 12.000 km. Nogometna reprezentanca pač ne igra le tekem, organizacija vsakokratne akcije pomeni tudi manjši logistični izziv za vodstvo ekipe, ki mora zagotoviti brezhibno pot vsem članom izbrane vrste iz njihovih klubov do Brda in nato nazaj k delodajalcem. Septembrsko akcijo je v tem kontekstu zaznamoval Aljaž Struna, ki si služi kruh v Montrealu. V domovino je prispel med prvimi legionarji. Klubsko tekmo je imel že v petek, tako da je bil navzoč že na prvem nedeljskem treningu na Brdu pri Kranju. Uporabil je linijo Montreal–Frankfurt–Ljubljana, vrnil se je po liniji Ljubljana–Pariz Charles de Gaulle–Montreal, skupaj pa preletel 13.000 km oziroma 6500 km v eno smer. Če je ob prihodu na Gorenjsko preskočil dan, je bilo obratno ob vrnitvi (zaradi blažje poškodbe mišice je odpotoval v Kanado že prej). Z Brnika je sinoči startal ob 12.30, v Montreal je prispel ob 20. uri. Večino preostalih fantov čaka manj zahtevno potovanje. Doma v Splitu bo ostal Jan Mlakar, ki ga v nedeljo čaka gostovanje Hajduka v Pulju. Tudi Adam Gnezda Čerin je prenočil v Dalmaciji in bo danes prek zagrebškega letališča Franja Tuđmana in avtoceste Zagreb–Reka pripotoval ob Kvarner.

Kurtić in Šporar prvič drugače

Damjan Bohar in Mario Jurčević sta se ponoči vrnila na Brdo in bosta nato odšla proti Osijeku. Podobna pot, torej najprej na Gorenjsko in nato naprej, čaka večino preostalih članov reprezentance, ne pa vse. Josip Iličić je uporabil polet iz Splita v Bergamo, vratar Vid Belec bo enkrat prestopil na poti iz Splita v Salerno na jugu Italije, Sandi Lovrić je odletel proti Luganu. Nogometaši ne uporabljajo le cest in zračnih linij, pač pa tudi – železnice. Benjamin Šeško je denimo že na Gorenjsko pripotoval z vlakom iz Salzburga. September prinaša še več novosti: Jasmin Kurtić bo šel z reprezentančne akcije prvič doslej v Grčijo (solunski PAOK), Andraž Šporar pa v angleški Middlesbrough. NZS ima izzive tudi z izpolnjevanjem strogih Uefinih in lokalnih zdravstvenih protokolov, da bi zagotovila varno in nemoteno organizacijo potovanj v obe smeri, za kar je na NZS odgovoren Uroš Juračič, ki ga je Kek povabil v štab letošnjega maja. Potovalni rekord sta že leta 2013 postavila Milivoje Novaković in Zlatan Ljubijankić: 2. septembra ob eni uri zjutraj sta krenila iz Tokia – njun tedanji klub Omiya je v Saitami, ki leži 30 km iz središča Tokia –, ob 8.00 sta pristala v Münchnu in dve uri pozneje v Ljubljani. Ljubljančana sta prepotovala 9900 km. Jernej Suhadolnik

