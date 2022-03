V Stožicah z dvema Jordanoma

Beneška Umana je šele deveta na lestvici italijanskega prvenstva in med slovenskimi ljubitelji košarke ne uživa prav velikega ugleda, a je edina v evropskem pokalu, ki bi lahko v tej sezoni ugnala Cedevito Olimpijo v obeh soočenjih. Toda če upoštevamo krivuljo obeh moštev, bi se ji Ljubljančani drevi ob 20. uri v Stožicah že kar morali oddolžiti za decembrski poraz.

Revanšo bodo pričakali z nizom petih evropskih zmag (in še petih v ligi ABA), Italijani s tremi zaporednimi porazi. Na prvi tekmi v Benetkah so bili s 77:70 uspešnejši gostitelji (Watt 17, Vitali in Tonut po 16, Daye 10; Pullen 14, Murić 12, Blažič 10, Ferrell 9), ki so vodili že s 47:29 in omejili tekmece na skromen met za tri točke 6:25 (24 odstotkov). Evropsko povprečje stožiške zasedbe v tej prvini je sicer 11:28,7 (38 %), v tej sezoni pa je zadela manj trojk le ob polomu proti Budućnosti z 31 točkami razlike (5:22). A to je le ena plat statistike, največ poskusov za tri točke je izkoristila v prvih soočenjih z Ulmom (po dveh podaljških) in Virtusom, po 16, ko je obakrat izgubila na domačem parketu.

V zadnjem obdobju je njen kadrovski, napadalni in obrambni potencial vendarle večji in še zdaleč ni več odvisna zgolj od enega orožja. Le na trenutke pozabi, da ima številne alternative.

Močnejši za slovenskega reprezentanta

Od prvega spopada z Ljubljančani je Umana nekoliko osvežila igralsko zasedbo, saj se je okrepila z branilcem Jordanom Theodorjem, ki je s povprečjem 16,4 točke na petih tekmah prevzel strelski primat v moštvu, in s centrom Jordanom Morganom.

Slovenski reprezentant se resda šele počasi vrača v formo po hudi poškodbi in operaciji kolena, tako da je doslej prispeval 2,2 točke in 2 skoka v sedmih minutah igre. Drugi glavni aduti trenerja Walterja De Raffaeleja so stari znanci: center Mitchell Watt (povp. 11,9), krilni center Austin Daye (10,7) in branilec Stefano Tonut (10,1). Zanimivo: Benečani so v 15 nastopih le štirikrat zmogli več kot 80 točk, njihovo povprečje pa je 76 točk. Cedevita Olimpija medtem dosega 86 točk na tekmo, ob zadnjih petih zmagah celo 96,6. Njen trener Jurica Golemac se zato zaveda, da se bosta drevi spopadli zasedbi z različnimi pogledi na košarko: »Umana ima izredno kakovostno ekipo.

Sodi med boljše v naši skupini in bi med njimi tudi bila, če bi v Valencii in Bologni zdržala do konca. Goji poseben slog košarke, pogosto poskuša s consko obrambo in nenehnimi prevzemanji, zato bomo morali paziti na taktične spremembe.« Vrstni red v skupini B po 15 kolih: Valencia in Gran Canaria po 11:4, Budućnost 9:6, Cedevita Olimpija in Virtus po 8:7, Umana 7:8, Ulm 6:9, Bursaspor 6:9, Bourg 5:10, Promitheas 4:11.