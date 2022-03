V Stožicah tuli igralni alarm

Mariborčani so šampionsko bitko v 1. SNL zapeljali v odločilno obdobje, ko se tekmecem majejo tla pod nogami: če jim ne bodo mogli več slediti, bodo vijolični s kar zajetno prednostjo šli v prvenstveni finiš.

Radomlje jeseni 10., zdaj 7. Vrstni red 1. SNL: Maribor 48, Koper in Olimpija po 42, Mura 36, Bravo 35, Domžale 34, Radomlje 26, Celje 25, Tabor 21, Aluminij 20.

V 25. krogu bodo v nedeljo gostili rumene Ljubljančane, Koprčani bodo še prej gostovali pri vselej trdih sosedih na Krasu, zeleno-beli pa bodo v prvi večerni tekmi drugega dela prvenstva zaokrožili ligaški konec tedna.

Celje: Celje – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Nejc Kajtazović, 15.): Pod krinko »smo všečni, napadalni in simpatični« Simon Rožman pelje Celjane porazom naproti. Radomljani so podobno zaletavi, a igralsko močnejši kot jeseni, s čimer se znova obeta tekma z veliko dirkanja in golov. Ne bi bilo slabo, če bi Tjaš Begić in Tamar Svetlin, najsvetlejša celjska talenta, divji ritem brez glave in repa združila tudi z odgovornostjo in taktično disciplino.

Domžale: Domžale – Mura (Rade Obrenović, 17.30): Se je ustavil domžalski niz zmag in začel Murin? V obeh taborih najbrž niso povsem prepričani, kaj sta prinesli tekmi v prejšnjem krogu. Obojim zmaga pomeni veliko, najmanj pa upanje, da se lahko še zavihtijo v vrh in celo presenetijo.

Sežana: CB24 Tabor – Koper (nedelja, Slavko Vinčić, 15.): Sežancem se ne bo izšlo računanje točka za točko, obstanek. Tudi kakšno zmago bo treba ujeti, najslajša bi bila tista proti morskim sosedom. Ti imajo druge težave, oba velika tekmeca so zasenčili, osvojili pa le točko. Uči se tudi najboljši trener jesenskega dela prvenstva Zoran Zeljković. Po ostrih predsedniških levitah je ostal živ in zdrav. Sicer ni imel mirnega spanca, a ima zaupanje, ker dobro opravlja svoje delo.

Maribor: Maribor – Bravo (Matej Jug, 17.30): Kritike Zlatka Zahovića o pomanjkanju strategije po porazu v velikem derbiju so že pozabljene. Maribor ima strategijo in je Zahovićeva: z malo igre oziroma s čim manj tveganja, taktično zrelostjo in moštveno dovršeno držo na igrišču se daleč pride. Koper je razkril tudi slabosti, ki pa jih iz tekme v tekmo bolj prepričljivi trener Radovan Karanović lahko reši na dolgi rok. Na kratkega štejejo le točke. Proti nepredvidljivim Šiškarjem ne bo lahko. Ali pa: dovolj bo gol, najverjetneje Ognjena Mudrinskega.

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (Mihael Antić, 20.15): Tretji (drugi) proti zadnjemu. Ni neznank. Zmota, ko gre za Olimpijo in Aluminij, ki je nemara celo najbolj neugoden tekmec. Ampak največja težava zeleno-belih je trener Dino Skender. Ne upa si, ni drzen, ni dovolj ustvarjalen. In ima premalo igralnih izkušenj, da bi v glavnem mestu naredil igro za oči in za naslove. To je minimum in maksimum, ki ga zahteva še bolj izbirčna publika. A če je razvojna ovira trener, potem to velja tudi za njegove selektorje, brata Marina Skenderja in Mladena Rudonjo.