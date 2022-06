V Stožicah brez Ibrakadabre, a bo veliko čarovnikov

Se bo rezultatska krivulja nazadovanja obrnila navzgor, je uganka, ki jo že vse od druge izvedbe lige narodov (LN) rešujejo v švedski nogometni reprezentanci. Skandinavci v tretjo izvedbo LN vstopajo kot najvišje uvrščena reprezentanca na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) med vsemi tekmeci v skupini B4, z 19. mesta, in so iz zornega kota severozahodnih strokovnjakov glavni kandidati za osvojitev prvega mesta in napredovanje v najmočnejši razred. Slovenija je 65., Srbija 25.

Norveška 41. Razen z uvrstitvijo na lestvici in z nekaterimi res znanimi nogometaši, a brez igralskih presežkov, se nekoč ena od najmočnejših svetovnih reprezentanc pod taktirko 59-letnega selektorja Janneja Anderssona ne more pohvaliti z rezultatskimi podvigi po SP v Rusiji leta 2018, kjer so jih v četrtfinalu ustavili Angleži (2:0). Slabši niz se je začel v LN, ko so Švedi v najkakovostnejši skupini (A) med zares premočnimi tekmeci Francijo, Portugalsko in Hrvaško dosegli le eno zmago: premagali so naše južne sosede.

Pred tem so si res že zagotovili uvrstitev na lanski euro, a bili po porazu v osmini finala proti Ukrajini (1:2), potem ko so osvojili prvo mesto v skupini, zelo razočarani. Lansko jesen so zaokrožili s kvalifikacijsko tekmo za neposredno uvrstitev na mundial v Katarju in porazom s Španijo, slab niz pa končali še z marčevskim odločilnim porazom v dodatnih kvalifikacijah za SP proti Poljski (0:2).

Slovenija mu ni usojena

Edino, s čimer se Švedi kolikor toliko lahko tolažijo, je statistično impresiven podatek, da so v zadnjih tridesetih tekmah proti reprezentancam iz te skupine LN in slabšim s Fifine lestvice izgubili le petkrat. Selektor Andersson je že od leta 2016 na čelu reprezentance, s katero je vrhunec dosegel na SP v Rusiji.

Tja jo je odpeljal po zahtevnih kvalifikacijah, v katerih je najprej v skupinskem delu prehitel Nizozemsko, v dodatnih pa v nogometno kameno dobo pahnil Italijo, kot so senzacijo rumeno-modrih označili zahodni sosedi. Andersson ima na voljo igralce z izkušnjami iz najmočnejših lig, po transfermarktu je reprezentanca ovrednotena na 222,6 milijona evrov. Nazadnje se je v prejšnji sezoni med zvezdnike izstrelil še en veliki švedski up Manchester Uniteda, 20-letni krilni napadalec Anthony Elanga. Čeprav je že debelo v 41. letu starosti in ni več prva violina na igrišču, Švede še vedno zaznamuje Zlatan Ibrahimović.

Tudi v minulih tednih je bil z 62 goli najboljši strelec Švedske v zgodovini medijsko najbolj oblegani igralec. Milanovemu napadalcu, ki se je leta 2016 poslovil od reprezentance, pet let pozneje pa vrnil, Slovenija ni usojena, saj je zaradi operacije križnih vezi že vsaj pol leta na bolniški. Izpustil je tudi edini prijateljski tekmi, ki sta se razpletli z minimalno zmago Švedske leta 2008 v Göteborgu z 1:0 in neodločenim izidom brez golov leta 2016 v Malmöju.