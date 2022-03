V stiski, ker ne stavkajo

Planica ni bila le prizorišče zaključka sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, gostila je tudi predvolilno srečanje političnih strank na temo športa. Obljube so velike, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec pa meni, da nekateri politiki ne poznajo že sprejetih ukrepov na področju športa, ki so namensko usmeritev deleža dohodnine povečali s pol odstotka na odstotek in podjetjem omogočili vložek petih odstotkov dobička v šport. Pometel je tudi pred lastnim pragom.

»Nekateri so bili na teh področjih zelo dejavni, denimo na Atletski zvezi Slovenije, drugje nas čaka veliko dela. Olajšave so lahko zelo pomembne za šport, če bi jih znali izkoristiti,« meni Gabrovec, ki letos zapušča mesto predsednika OKS. Ob tem dodaja, da potrebujejo še nekaj usmeritev, saj so politiki nepoučeni. »Prišli smo do primerjave kulture, športa in znanosti, a teh razlik nima smisla provocirati,« opozarja tudi na seštevanje namenskih sredstev za šport na ravni države in lokalnih skupnosti, saj te močno podpirajo kulturo: »Če dodamo kulturni evro, je razlika še večja. Naša težava je, da športniki nikoli nismo dvignili glasu in šli na cesto. Vsi drugi sistemi in podsistemi so s stavkami tako ali drugače prišli do večje denarne podpore.«

Gabrovec pogreša manjkajoči delež denarja iz iger na srečo za šport in razmislek o davčni razbremenitvi plač športnikov, saj slovenski klubi že dolgo niso več konkurenčni tujim: »Res pa je, da je ta teren zelo spolzek. Trenutno imata samozaposleni športnik in kulturni delavec enak položaj. Država je sicer ukinila obdavčitev državnih nagrad za športne dosežke, a ta korak ni dovolj. Davek še vedno ostaja na nagrade športnih zvez in tudi OKS. Športnik, ki preskoči v najvišji dohodninski razred, od 20.000 evrov nagrade dobi le 12.000 evrov, razliko pa državni proračun.«