V španski klasiki po notah Madridčanov

Nogometni navijači niso povsem enotni, kateri derbi je največji na svetu, odgovor je namreč odvisen od prizorišča, na katerem je zastavljeno vprašanje. Konec tedna so bili mnogi v skušnjavi, saj so igrali klasične derbije od Rusije do Brazilije.

Toda dvoboj peterburškega Zenita in moskovskega Spartaka ali pa brazilski mestni spopad med Fluminensejem in Flamengom najbrž ne bo nikdar ujel veličine in predvsem odmevnosti angleške, španske in italijanske klasike, ki so jo igrali v nedeljo, ko so se merili Manchester United vs. Liverpool, Juventus vs. Inter ali Barcelona vs. Real Madrid. Pa smo omenili le največje derbije konca tedna, še zdaleč ne vseh!

Španski clasico je morda izgubil lesk zavoljo pobega Cristiana Ronalda in Lionela Messija na tuje, toda njun športno-politični spopad vselej žanje pozornost celotne svetovne javnosti. Tako je bilo tudi tokrat, ko je Barça gostila Real pred 86.422 navijači na Stadionu Camp Nou in – pričakovano izgubila (1:2; Agüero 97.; Alaba 32., Vazquez 93.). To je bil že 247. španski clasico. Real Madrid ima po novem 99 zmag in 412 doseženih golov, Barcelona je ostala pri 96 zmagah in 402 golih, 52 tekem pa se je končalo brez zmagovalca.

To je četrto zaporedno slavje Reala na clasicu; nazadnje se je to zgodilo leta 1965, hkrati pa je Realov trener Carlo Ancelotti prvič zmagal na stadionu Barcelone. Real Madrid je ostal v vrhu španskega prvenstva, Barcelona je začasno zapustila položaje, ki vodijo v evropsko sezono 2022/23.

Učinkovita Šporar in Zahović

Konec tedna sta opozorila nase tudi nekdanja soigralca v mladi slovenski reprezentanci Andraž Šporar in Luka Zahović. Šporar igra vse bolje in bolj učinkovito v majici Middlesbrougha v angleški drugi ligi (championship), kamor se je začasno preselil iz vrst lizbonskega Sportinga. Ljubljančan je bil osrednja figura pri zmagi njegovega kluba na gostovanju v Cardiffu.

Andraž Šporar igra vse bolje v majici Middlesbrougha. FOTO: Facebook Middlesbrough

Šporar je v 35. minuti unovčil kazenski strel za vodstvo z 1:0, nato pa v drugem polčasu v 74. minuti še podal soigralcu za končni izid 0:2 in pomembno zmago na gostovanju v Walesu. Špoki je igral do 82. minute tekme, v tej sezoni pa je zabil tri gole v majici Middlesbrougha, vodilni strelec lige je Srb Aleksandar Mitrović (13 golov, Fulham). Middlesbrough je na 6. mestu prvenstva 13 točk za vodilnim Bournemouthom. Dva kluba bosta napredovala v premier league, klubi na položajih tri, štiri, pet in šest pa se bodo pomerili za tretjo vstopnico med angleško elito.

Mariborčan je bil ključna figura tekme med Pogonom in Jagiellonio v poljskem prvenstvu (4:1). Prispeval je tri podaje in gol za končno zmago Pogona s 4:1, s katero se je klub iz Szczecina prebil tik pod vrh lige.