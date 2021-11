V soboto še gledalec, včeraj tik pod odrom

Kakor se je končala prejšnja zima svetovnega pokala v smučarskih skokih, se je začela tudi olimpijska 2021/22. Zmagovalec zadnje planiške preizkušnje v minuli sezoni, Nemec Karl Geiger, je dobil tudi prvo v novi predvčerajšnjim v Nižnem Tagilu. Slovensko čast sta za uvod reševala Anže Lanišek in Cene Prevc, včeraj pa tudi Timi Zajc.

Skakalec iz Hramš v občini Žalec je močno popravil petkov kvalifikacijski vtis, ko se ni uvrstil na tekmo. Iz poskusa v poskus je bil boljši ter se po 15. mestu v kvalifikacijah in devetem v uvodni seriji prebil do končnega četrtega mesta – z drugim dosežkom finala! In ni veliko manjkalo, pa bi se povzpel celo na zmagovalni oder: od tretjeuvrščenega avstrijskega šampiona Stefana Krafta ga je ločilo pičle 1,3 točke. Prav toliko je za Zajcem zaostal tudi petouvrščeni Cene Prevc, ki je tako dosegel svojo najboljšo uvrstitev med svetovno elito, slovenski ekipni uspeh pa je s sedmim mestom zaokrožil Anže Lanišek. Zmago je pred Geigerjem slavil norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud.

V slovenskem taboru naši najboljši reprezentanti niso skrivali zadovoljstva. »Glede na to, da sem bil v soboto prost, sem kar zadovoljen. Zdaj sem dobil potrditev, da skačem zelo dobro in da grem lahko mirno v naslednji konec tedna,« je ocenil 21-letni član SSK Ljubno BTC. Podobno je razmišljal Cene Prevc. »Sem kar vesel, to je moj rezultat kariere. Nimam kaj komplicirati. Z mirno glavo gremo lahko na naslednje tekme,« je izjavil 25-letni skakalec kranjskega Triglava, njegov vrstnik Lanišek pa je pristavil: »Znova sem bil sedmi, moja skoka pa tokrat nista bila tako dobra kot v soboto. Treba je gledati optimistično naprej, v Kuusamu bom pokazal malo boljše nastope.«

V soboto loterija

Na prvi tekmi sta se v finale od naših prebila le Cene in Anže; prvi je s 15. mesta skočil na osmo, drugi pa je z devetega mesta napredoval tik pred Ceneta. Toda sprva je kazalo, da bo 25-letni Domžalčan prehitel še več tekmecev, saj je v finalu s 122,5 metra za kar sedem metrov preskočil zeleno (lasersko) črto, ki je označevala potrebno daljavo za prevzem vodstva. Zato je le debelo pogledal, ko je po izračunu vseh točk na semaforju rezultatov videl, da je zaostal za poljskim šampionom Kamilom Stochom (na koncu 5.) in nemškim zvezdnikom Markusom Eisenbichlerjem (6.).

»To je bila vetrovna tekma, prava loterija, v kateri si moral imeti tudi srečo z razmerami in (točkovnimi) odbitki,« je pojasnil Lanišek, ki je bil – če odmislimo nenavadno spremembo vetra med njegovim nastopom – zadovoljen s svojim(a) skokom(a) v 43. sezono svetovnega pokala. Zmagovalcu Geigerju pa sta družbo na odru za najboljše predvčerajšnjim delala Japonec Rjoju Kobajaši in Halvor Egner Granerud. Naslednji tekmi bosta konec tedna v Kuusamu.