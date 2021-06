V širokem krogu favoritov tudi Nemci

Na vrhu seznama favoritov so Francija, Anglija in Belgija. FOTO: Infografika

Šest dni pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu je že možno izluščiti glavne kandidate za osvojitev naslova evropskega prvaka, ki ga bodo okronali 11. julija na kultnem londonskem stadionu Wembley. V boj za najprestižnejšo lovoriko na stari celini bodo krenile klasične velesile, četudi pandemične razmere stereotipno ponujajo največje možnosti za senzacijo.Če bi upoštevali mnenje stavnic, bi bili zmedeni enako močno kot v primeru polemiziranja z navijači. Otoške stavne hiše že vse od leta 1966 umeščajo na vrh favoritov Anglijo – pred 55 leti si je na domačih tleh priigrala edino mednarodno lovoriko –, večina drugih nikdar ne odpiše Nemcev, Italijanov, Špancev in v zadnjem obdobju super močnih Francozov. Tem je treba prišteti še najmanj dve reprezentanci: Portugalce, ki bodo vnovič igrali na pogon fantastičnega motivatorja, in Belgijce, pri katerih kar vre od sijajne individualne kakovosti.Kdo sploh lahko premaga svetovne prvake Francoze, če vemo, da so najbrž še boljši kot na mundialu v Rusiji 2018, številni tedanji mladci pa tri leta starejši, kar jim bo zgolj koristilo. Selektorje z reaktivacijo izsiljevalcasestavil sanjski napad, v katerem sta šein, torej trojček uspeha lačnih asov. Na priložnost čakajo Coman,in, vsem skupaj bo kril hrbet. Bolje ne gre.Angleži bi lahko med vsemi na euru 2020 igrali največ tekem na svojem stadionu. Kar sedem jih bo gostil Wembley, vključno s polfinaloma in finalom. V Rusiji so nezasluženo izpadli v polfinalni tekmi s Hrvaško, tri leta pozneje naj bi imel selektorna voljo še močnejšo ekipo. Najbrž drži, četudi ne Čehi ne Hrvati v tej skupini ne bodo pritekli na igrišče s spuščenimi hlačami. Prvi strelec evropskih kvalifikacijje nared za boj, za dva položaja ob njem kandidira poker asov (in).Reprezentanca je končala kvalifikacije z izkupičkom 30 točk in razliko v golih 40:3! Na zadnjem mundialu so Belgijci zmleli Brazilce, v polfinalu s Francozi jim ni šlo. Podobno kot zadnjih deset let bodo tudi letos med vročimi favoriti. Premorejo tako težave kot sladke skrbi. Če bipodaljšal svojo formo iz Interja, če biunovčil odvečno energijo zavoljo dejstva, da mu v Realu v tej sezoni ni šlo, in bi bil nared tudi, bi lahko merili najvišje tudi aduti selektorjaReprezentanca je daleč od šampionske iz obdobja 2008–2012. Španija seveda premore dovolj kakovosti za vrh, četudi so številni njeni igralci bodisi prestari bodisi premladi. Na trgu velja največ soigralec, kar veliko pove o moči ekipe, ki je vselej slonela na Realu in/ali Barceloni.Zvezna vrsta je ena najmočnejših in sposobna za hitre nasprotne napade. Chelseajev trojčekje letos že osvojil vrh, če mu dodamoin Bayernov stroj, kandidira za lovoriko tudi elf.Dejstvo je, da imajo Portugalci močnejšo reprezentanco kot leta 2016, ko so postali prvaki.intedaj sploh niso bili del ekipe, ki je na krilih Cristiana Ronalda zmlela tudi Francoze. Bomo videli, kako močno se bo vrtelo okrog CR7 in kako se bo 36-letna legenda podredila kolektivu.Tudi letos se zdi podobno kot doslej: Italijani ne morejo narediti odmevnega rezultata. Njihova najdražja igralca poznajo le navijači Interja (), toda selektorima na voljo izjemno širok in izenačen kolektiv, ki gotovo meri visoko, četudi brez načetegaNe bi bilo modro odpisati niti drugih. Nizozemska (637) premore ideje v nogahin, Hrvaška (376) je svetovni podprvak, Turčija (325) spet gradi potentno mlado ekipo, Avstrija (321) je enačaj za bundesligo, Danska (311) ima igralce pri številnih velikanih (Barcelona, Inter, Chelsea, Tottenham, Leipzig ...), Švica (284) premore najdaljšo kontinuiteto, Poljska (277) pa