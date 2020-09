V Sežani znajo izbrati tujce

PrvaLiga Telekom Slovenije

Mura 5 4 1 0 9:1 13

Tabor 5 3 0 2 8:8 9

Maribor 5 2 2 1 11:7 8

Domžale 5 2 1 2 9:8 7

Bravo 5 2 1 2 7:8 7

Olimpija 4 1 2 1 4:4 5

Koper 5 1 2 2 6:7 5

Celje 5 1 2 2 5:6 5

Gorica 4 1 0 3 5:9 3

Aluminij (-2) 5 1 1 3 2:8 2

Rad bi znova poskusil v Italiji

Prva zmaga Olimpije

Izidi 5. kroga 1. SNL – Olimpija : Domžale 3:2 (Đorđe Ivanović 4. 11-m, 19., Radivoj Bosić 29.; Janez Pišek 4., Damjan Vuklišević 72.), Koper : Mura 1:3 (Nardin Mulahusejnović 56.; Kevin Žižek 1., Nino Kouter 35., Andrija Filipović 47.), CB24 Tabor : Maribor 3:1, Gorica : Aluminij 2:0, Celje : Bravo 2:0.

Ko je s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostoranačel mrežo Maribora, se je začel potop vijoličnih. V Sežani se je pravzaprav ponovil scenarij iz prejšnje sezone: Maribor je bil povsem nemočen proti Taboru, ki se je še posebno nabrusil za domače tekme.Po Kopru in Aluminiju je v 5. krogu 1. SNL padel še Maribor. V Sežano je prvič prišel pod trenersko taktirko nekdanjega trenerja Taborain spet visoko izgubil.»Novi trenerbo svoje zamisli uveljavljal postopoma. Ohranili smo izhodišči iz Maurovega obdobja, postavitvi 3-4-3 ali predvsem 3-5-2. Zakaj nam ustreza Maribor? Njegovi igralci so telesno močni, mi smo hitrejši in lažji. To je – ob večji motivaciji – najpomembnejša podrobnost,« je Krivičić pojasnil, zakaj Tabor v Sežani »reže« Maribor kot za šalo.Pri 24 letih ima Marko, otrok Kopra, sila zanimivo in pestro pot. Bilo mu je tako rekoč sojeno, da bo med najboljšimi igralci na svojem položaju. Ni še povsem profiliran, a se ve, da je v vlogi zadnjega zveznega igralca najboljši. A prav atraktiven in lep gol proti Mariboru je razkril, da bi lahko igral bližje tekmečevim vratom.»Sežanske uspešne igre so skupek vsega, kar sem doslej nabiral. Tudi to, da sem imel že štiri trenerje. Vem pa, da sem na sredini igrišča koristen. Ali igram bližje tekmečevim vratom ali sem bolj obramben, je stvar trenerja. Je pa lepo, če veš, da lahko zabijaš tudi gole,« je izpostavil eden od junakov 5. kroga.»Hitro sem bil v prvem moštvu Kopra, nato odšel v Italijo in kljub vrnitvi v drugo ligo k Taboru mi ni bilo žal. To je bila odlična izkušnja,« je še povedal bivši član Bologne, ki s Taborom piše lepo poglavje.»Želimo si čim prej zagotoviti obstanek. Kar bo več, bo bolje,« je povedal o moštvenem cilju. Ta se zdi skromen, po tem, kako visoko na lestvici je Tabor (2.) in kako zanesljivo igra na domačem igrišču. Tabor večinoma dopolnjujejo tujci in je zelo pomembno, kakšna sta njihova kakovost in značaj.»Presenečen sem, kako nam uspeva najti prave tujce. Prav zadnja Grkin Portugalecter tudi naš vratar so resnično zadetek v polno. Kakovostni so, obenem tudi značajsko zelo dobri fantje. To je zelo pomembno za vzdušje. In pri nas je v slačilnici užitek videti, kako se razumemo.«Semedelčan ni obremenjen s tem, da bi se moral vrniti na Bonifiko, ker ga bolj zanima vnovičen poskus v tujini. »Morda se bom vrnil v Koper proti koncu kariere, zdaj ne čutim sile, ki bi me vlekla domov. V Sežani se počutim lepo in nič ne bi imel proti, če bi spet poskusil v Italiji,« je postavil piko na i Krivičić.