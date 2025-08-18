V Sarajevo tudi obetavni slovenski upi

Letošnji regijski zaključek največje amaterske športne prireditve za otroke v Evropi – Plazma športnih iger mladih – bo potekal kar šest dni, najprej v Sarajevu, nato pa še v Splitu. Prireditev, ki povezuje mlade športnike iz celotne regije, bo letos združila slavnost, igriva tekmovanja in nepozabno druženje, napovedujejo organizatorji, ki so zadovoljni tudi z učinkom iger v Sloveniji.

Otvoritvena dejanja bodo prihajajoči četrtek v Sarajevu, kjer bodo s posebnim dogodkom obeležili 15-letnico iger v Bosni in Hercegovini. Slovesni uvod bo zaznamoval All-star športni dan, na katerem se bo predsednik svetovne šahovske zveze FIDE Arkadij Dvorkovič meril z najboljšimi mladimi šahisti iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. V nadaljevanju bodo na vrsti še tekmovanja v igri med dvema ognjema, košarki in nogometu.

Drugi dan praznovanja v Sarajevu bo posebno slovesen – takrat bodo razglasili novega ambasadorja športnih iger mladih, legendarnega košarkarskega stratega Željka Obradovića. V Sarajevu pričakujejo več znanih imen, tudi Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe, ki ima največ zaslug za širitev iger v Slovenijo.

Osrednji del zaključka bo znova gostil Split, in sicer od 23. do 27. avgusta. Na Hrvaškem igre potekajo že 29 let. Predsednik in ustanovitelj iger Zdravko Marić ne skriva navdušenja nad čedalje bolj množično udeležbo otrok v igrah. V dalmatinsko prestolnico bo zadnji teden avgusta prispelo 850 mladih tekmovalcev in trenerjev, med njimi kar 204 iz Slovenije.

Lanski šahovski turnir na rivi v Splitu. FOTO: ŠIM

Mesto pod Marjanom bo za nekaj dni postalo pravi športni olimp mladih, saj bodo tekmovali v desetih športnih panogah in trajnostnih delavnicah. Tekmovanja se bodo uradno začela v nedeljo, 24. avgusta, prireditve pa bodo spremljali tudi partnerji in pokrovitelji iz Slovenije, predstavniki lokalnih in državnih institucij iz vseh štirih držav ter številni starši in sorodniki otrok.

Prihaja tudi Čeferin

Vrhunec prireditve bo 26. avgusta, ko bo na tradicionalni veličastni zaključni slovesnosti Split zažarel v ritmu glasbe, športnega ponosa in otroškega smeha, v družbi svetovno znanih športnih zvezdnikov, ambasadorjev športnih iger mladih.

Letošnja sezona Plazma športnih iger mladih je bila nad pričakovanji. Skupaj je v projektu sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije. Najbolj množično je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo kar 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Od začetka projekta do danes je športne igre mladih povezalo več kot 3,44 milijona otrok iz štirih držav – številka, ki priča o izjemnem poslanstvu iger, to je spodbujanju zdravega načina življenja, prijateljstva in ferpleja. Športne igre mladih tako niso le tekmovanje, temveč praznik športa, prijateljstva, mladosti in trajnostne filozofije, ki vsako leto dokazuje, da športni duh ne pozna meja.

V Sloveniji in tudi v drugih državah so igre doživele močno podporo politike in gospodarstva, otroci pa so jih sprejeli z navdušenjem. V Sloveniji so v igre kot podporniki vključene številne slovenske občine in šole, izjemne pogoje in brezplačno udeležbo zagotavljajo pokrovitelji in partnerji iger – Coca cola, Plazma, Telemach, Petrol, Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Avtohiša Malgaj – ter partnerji iz celotne regije, med katerimi je tudi medijska hiša Delo.