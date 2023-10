V Rogaški Slatini donelo: Lopovi, lopovi!

Olimpiji je v 11. krogu 1. SNL V Rogaški Slatini voda že stekla v grlo, ko je v prvih sekundah 91. minute sodnik Alen Bubek dosodil enajstmetrovko za zeleno-bele. Po predložku in po vlečenju za dres Andreja Pavlovića je v kazenskem prostoru hitro padel novinec Marko Mijailović. Potem je ...

Olimpija je prišla do šeste zmage in zadržala tri točke zaostanka za vodilnimi Celjani. Rui Pedro je z bele točke zabil sedmi gol v sezoni, na delu tribune za VIP so posredovali varnostniki, da gostujoči predstavniki niso dobili »po glavi«, odmevalo je: »Lopovi, lopovi!«. Domači vratar Rok Vodišek je prejel rdeči karton, Raul Florucz pa v 99. minuti potrdil zmago.

Ljubljančani so se okusili vse, kar ponujajo gostovanja »na vasi«: skrajno nabrušene tekmece na igrišču in na tribuni, slabo igrišče ... Pot do doma je bila še dolga, obeti pred četrtkovo drugo tekmo v konferenčni ligi proti Slovanu pa ne preveč dobri.

Izidi 11. kroga Rogaška – Olimpija 0:2 (1000, Rui Pedro 92., Raul Florucz 99.); Kalcer Radomlje – Koper 1:1 (Ivan Krolo 85.; Enej Jelenič 89.), Mura – Celje 0:2 (2350, Mark Zabukovnik 54., Jegor Prucev 67.); Bravo – Domžale 2:3 (450, Jakoslav Stanković 36., Martin Pečar 38., Lan Štravs 51.; Benjamin Markuš 1., Jošt Pišek 43.); Aluminij – Maribor (večerna tekma). Vrstni red strelcev: 7 – Rui Pedro (Olimpija), 5 – Aljoša Matko (Celje), 4 – Matej Poplatnik (Bravo), Arnel Jakupović, Marko Božić (oba Maribor), Dardan Shabanhaxhaj (Mura). Pari 12. kroga: Celje – Bravo, Maribor – Mura (oba 7. t. m.), Domžale – Rogaška, Olimpija – Radomlje, Koper – Aluminij (vsi 8. t. m.).

Albert Riera ne izgublja dveh zapored

Albert Riera že pri Olimpiji ni dovolil porazov v nizu, še posebej ne takrat, ko je šlo za nogometne derbije. Tudi na trenerskem stolčku Celja se Španec ponavlja. Potem ko je po prepričljivem domačem porazu proti Aluminiju sredi minulega tedna zasmrdelo po krizi, je vodilne Celjane že v 11. krogu 1. SNL vrnil v zmagovalni ritem.

»V karieri sem izgubil že več kot tekmo v nizu, dve, tri. Ampak nogomet ritem je hiter in ni preveč časa za razmišljanje nazaj. Zame je najpomembnejše, da izpeljemo tekmo z žogo v nogah, še lepše z zmago,« je med drugim povedal Riera in zasluge pripisal igralcem. »Sem tisti, ki organizira, ampak odločajo igralci s svojo kakovostjo.Bolj ali manj smo igrali na isti način, želeli smo, da tekmeci še več tečejo. Obožujem, kadar je žoga v nogah, ta je tudi strast za igralce,« je bil zgovoren in zelo zadovoljen Riera.